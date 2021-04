Nem várt eredményre jutottak a tengeri csillagokat vizsgáló kutatók

A William és Mary Főiskola doktoranduszai és kutatói nemrég a tengeri csillagok és ragadozó rákok közti viselkedést akarták feltérképezni. Azonban kutatások során nem várt fejleményekre jutottak. A kutatás negyedik napján megfigyelték, hogy a tengeri csillagok elkezdték felfalni egymást.

A kutatók a mostani felfedezés tükrében úgy vélik, az állatvilágban a kannibalizmus sokkal elterjedtebb lehet, mint eddig sejtették.

A tengeri csillagok abban a formában, ahogy ismerjük őket, már számos fejlődési szakaszon átmentek – mondta Karina Brocco French, a kutatásban részt vevő doktorandusz az egyetem holnapján közzétett cikkben. Hozzátette, a tengeri csillagok, mint a pillangók igazi metamorfózison, alakváltozásom mennek át.

A halakéhoz hasonló ívásuk során elsőként a vízbe bocsátott, milliós nagyságrendű ivarsejtek találkozásával szabadon lebegő embriók jönnek létre. Eleinte amorf sejtcsomók csupán, de folyamatosan nőve először lárvává válnak, majd átalakulnak, és néhány hét múlva felveszik azt az alakot, amely már egy mini tengeri csillagé. Az átalakuláskor a csillaglárva testének egy része felszívódik, és új testrészek képződnek, ekként tudnak szert tenni végleges alakjukra.

A növekedéshez viszont tápanyagra is szükségük van. De mit is esznek a tengeri csillagok? Míg lárvák, csak egészen aprócska, leginkább egysejtű táplálékot tudnak magukhoz venni, ám az átalakulás után már nincs ilyen korlát – ekkortól fordul elő, hogy kisebb termetű, vagy épp kissé fiatalabb fajtársaikat is megeszik.

A címlapfotó illusztráció.