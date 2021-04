Több száz éves érmék oldhatnak meg egy 17. századi gyilkosságot

A történet főhőse egy rettegett angol kalóz, aki a világ egyik legkeresettebb bűnözője lett, miután kirabolt egy hajót, amelyen muzulmán zarándokok tartottak haza Mekkából Indiába, majd rabszolga-kereskedőnek adta ki magát, és így sikerült eltűnnie üldözői elől.

Jim Bailey amatőr történész, aki fémdetektorral találta meg az első 17. századi arab érmét egy middletowni mezőn, elmondta, hogy csaknem tökéletes bűntényre derült fény a lelet segítségével. A több százéves érmék magyarázhatják meg, hogyan tudott eltűnni Henry Every kalózkaptány az üldözői elől.

A feljegyzések szerint Every kalózai megkínozták és megölték a zarándokokat, és megerőszakolták a hajó fedélzetén lévő nőket, majd a korabeli kalózparadicsomba, a Bahamákra szöktek. A rémtett híre azonban gyorsan elterjedt, és III. Vilmos angol király az indiai uralkodó és a Kelet India Társaság nyomására óriási vérdíjat tűzött ki a kalózok fejére.

The #history of Arabian silver coins found in New England dates back over three centuries ago to events that took place 10,000 miles away in the distant Red Sea. Indisputable #pirate treasure. #metaldetecting #numismatics pic.twitter.com/E12fXW2HuM

— Detecting for History (@jbailey1652) May 29, 2018