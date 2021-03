Alkatrészek potyogtak az égből – újabb SpaceX rakéta járt pórul

A SpaceX kedden reggel a texasi Boca Chicából lőtte fel a Starship SN11-es prototípusát, ami leszállás közben lezuhant és törmeléket szórt az indítóhelyre.

A sikeres indítást követően a rakéta második motorja meghibásodott, emiatt zuhanhatott le a Starship SN11.

Musk a Twitteren osztotta meg véleményét: „Valami jelentős dolog történt a leszállás megkezdésekor”

Looks like engine 2 had issues on ascent & didn’t reach operating chamber pressure during landing burn, but, in theory, it wasn’t needed.

Something significant happened shortly after landing burn start. Should know what it was once we can examine the bits later today.

— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021