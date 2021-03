Végére jártak a két lábon járó nyulak rejtélyének – VIDEÓ

A két lábon járó nyúl, mint olyan, talán egy tudományos-fantasztikus történetbe illene, pedig valódi esetekről van szó.

A Gizmodo beszámolója szerint genetikusok és biológusok csapata kereste a választ a két (mellső) lábon járó nyulak rejtélyére. Az első ilyen esetet 1935-ben egy párizsi külvárosban azonosították. Mint azt a vizsgálatok kiderítették, a nyulak furcsa, akrobatikus mozgását egy genetikai mutáció okozza, mely generációkon át „lappang” az állatok genetikai kódjában.

Ezek az állatok normál esetben négy lábon járnak, de amikor rohanni akarnak, azonnal két mellső lábukra állnak és úgy haladnak tovább. Ez a rendellenesség a nyulak ugrási képességére vezethető vissza, hiszen a két lábon járó egyedek képtelenek erre.

A vadonban emiatt nem sokáig élhetnének, de semmilyen fájdalmat nem okoz számukra a szokatlan mozgás. Az efféle vizsgálatok nemcsak a különleges nyulak megértésében segítenek, hanem a saját emberi gerincvelőnkben történő kommunikáció jobb megismerésében is.

This rabbit walks on its "hands." Scientists think they’ve found the genetic reason why: https://t.co/uf7ewTl5FM pic.twitter.com/8HV0q3Fo7G

— News from Science (@NewsfromScience) March 25, 2021