Stumpf István: Kemény fába vágtam a fejszémet!

Február elsejei hatállyal nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök Stumpf Istvánt a felsőoktatási modellváltással és az új fenntartói modell működésével kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztosnak. Stumpf István a Nemzeti Közszolgálati Egyetem műsorában beszélt a modellváltás előnyeiről, jellemzőiről és az eddigi tapasztalatairól.

„A gazdasági újraindítási csomag legnagyobb nyertese a felsőoktatás. A következő években olyan egyetemfejlesztési program indul meg Magyarországon, amire még nem volt példa az ország történetében. A következő egy-két évben 1500 milliárd forintot fogunk befektetni a magyar egyetemekbe” – ezekkel a szavakkal hangsúlyozta Orbán Viktor a felsőoktatási modellváltás jelentőségét a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! január végi műsorában.

„Kemény fába vágtam a fejszémet” – mondta el Stumpf István, utalva ezzel a felsőoktatás jelentős változására és a kihívásra.

A kormánybiztos szavai szerint

„a modellváltás nem oldja meg a felsőoktatás összes problémáját, ugyanakkor lehetőséget ad az egyes egyetemek számára, hogy kevésbé bürokratikus módon, a piac felé nyitottabban, több lehetőséget kihasználva, a belső erőforrásokat mozgósítva, esetleg új finanszírozási és teljesítményorientációs rendszert bevezetve tudják elindítani azt a reformot, ami ahhoz kell, hogy Magyarország versenyképes legyen a digitális korszakban.”

A tudástermelés ma már a világ egyik legfontosabb iparágává vált, és ebben a folyamatban nagyon fontos szerepe van az egyetemeknek is. A kormánybiztos szerint Magyarország jövője azon is múlik, hogy a felsőoktatásba történő beruházások hasznosulnak-e. Ez azért is fontos, mert jelenleg – az erős tradícióik ellenére – a magyar felsőoktatási intézményeknél még néhány közép-európai egyetem is jobban teljesít. A rövid távú cél az, hogy ezekkel a felsőoktatási intézményekkel felvegyék a versenyt a magyar egyetemek.

Stumpf István elmondta, hogy a mostani modellváltás mintája Nyugat- és Észak-Európából, azon belül is leginkább Finnországból származik. Északi rokonainknál már megtörtént az állami egyetemek alapítványi formába történő átalakítása, és ennek hatására sokkal közvetlenebb kapcsolatot tudtak teremteni a felsőoktatás piacával. Vagyis olyan tudást tudtak bevinni az egyetemekre, amit a végzettek tényleg használni tudnak a munkaerőpiacon. A digitális korszakban új oktatási módszerekre van szükség, az információk átadása mellett fontos, hogy az információk hatékony feldolgozására is megtanítsák a hallgatókat.

A miniszteri biztos eddigi tapasztalatai szerint ezek a folyamatok már elkezdődtek, de további erősítésük szükséges.

A címlapfotó illusztráció.