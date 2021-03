Ásványvíz kontra csapvíz – melyik a jobb, melyiket fogyasszuk?

Megosztás Tweet



Örök kérdés, hogy ásványvizet vagy csapvizet javasolt-e innunk. Számos tévhit és legenda is kering az előnyökről és a káros hatásokról. A víz világnapja alkalmából összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a témában.

A rendszerváltozás óta egyre több ásványvizet fogyasztunk Magyarországon. Mindez annak ellenére van így, hogy az elmúlt évtizedek során nagyon sokat javult a csapvíz minősége az ivóvízminőség-javító programoknak köszönhetően. Mégis milyen érvek szólnak a palackozott ásványvíz és a csapvíz mellett?

Az ásványvizek minősége állandó

A víz természetes ásványvízként való elismertetése szigorú kritériumok alapján zajlik, csak védett vízforrásból származhat, és az ásványvíz minőségét az élelmiszer-ellenőrző hatóság (a NÉBIH) rendeszeresen ellenőrzi. Tehát minőségi problémák itt nem nagyon fordulhatnak elő.

Az ásványvizek előnye lehet a csapvízzel szemben, hogy sokan finomabbnak érzik őket. A fogyasztási élményünket mindenképpen javítja, hogy csak bizonyos vízkezelő eljárások engedélyezettek az ásványvizeknél (pl. levegőztetés), azzal a feltétellel, hogy a víz jellemző összetevőit nem változtatják meg. Hozzáadni csak szén-dioxidot lehet, és a csapvízzel ellentétben nem szabad fertőtlenítőszert adagolni az ásványvízhez.

Fontos, hogy az ásványianyag-tartalmat fel kell tüntetni a palackon. Kisgyermekek esetében ajánlott, hogy ők alacsony, vagy maximum közepes, 5–600 milligramm/liter összes ásványianyag tartalmú ásványvizeket igyanak. A kifejezetten magas ásványianyag-tartalmú ásványvizekben 1000 milligramm/liter fölötti ez az érték, ilyeneket akkor érdemes fogyasztani, amikor sokat izzadunk, és nagymértékű az ásványianyag vesztés, például hőségben, sportoláskor, fizikai munkakor.

Hőség miatti vízosztás. Magas ásványi anyagtartamú-tartalmú ásványvizeket speciális esetekben érdemes fogyasztani, például hőségben, sportoláskor, intenzív fizikai munka során (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Érdemesebb olyan ásványvizeket fogyasztani, amiknek alacsonyabb a nátrium ion tartalma, és magasabb a kalcium és magnézium ion tartalma. Kivétel ez alól, ha valaki vesekő kialakulására hajlamos, akkor érdemes alacsonyabb kalcium tartalmú vizet fogyasztania. Az összetételbeli különbségek miatt mindenképpen érdemes hosszú távon váltogatni a különböző ásványvíz márkákat.

A szakértők szerint az ásványvizek mikroműanyag szennyezése, és az a probléma, hogy a palackokból káros anyagok oldódnak ki, semmiképpen nem általános. Az ásványvizek minőségével kapcsolatban leginkább mikrobiológiai kockázatok merülnek fel, a helytelen tárolás következtében bennük mikroorganizmusok, baktériumok szaporodhatnak el, amik fertőzéseket okozhatnak. Ezt úgy tudjuk elkerülni, ha a bontatlan ásványvizes palackokat sötét, hűvös helyen tároljuk, a bontottakat pedig hűtőbe tesszük, és egy-két napon belül elfogyasztjuk.

A csapvíz is biztonságos

A csapvíz fizikai, kémiai, mikrobiológiai paramétereit rendszeresen ellenőrzik, Magyarországon ma már mindenhol biztonságosan fogyasztható. A hazai csapvizek 92 százaléka felszín alatti vízbázisból származik, amelyek közel fele az ásványvizekhez hasonló rétegvíz. Mindenhol azonos előírásoknak kell megfelelnie a csapvíznek, 15 éve még körülbelül 500 településen jelentett problémát a csapvíz arzéntartalma. Azóta azonban az Ivóvízminőség-javító programnak köszönhetően megszűnt ez a kockázati tényező. Ma már csak néhány település van, ahol a csapvíz magas vas, mangán, ammónium tartalma, vagy nagyobb szervesanyag-tartalma gondot okoz. Ezek azonban nem egészségügyi problémák, hanem a víz vöröses, sárgás színe miatt esztétikai kifogásokat eredményez.

Az épületeken belüli hálózat állapota azért alapjaiban határozza meg a vezetékes ivóvíz minőségét, élvezeti értékét. Az elöregedett vezetékekből kioldódó anyagok, illetve a kialakuló pangóvíz (állóvíz) esetenként kellemetlen íz- és szaghatást eredményezhetnek. Ezért mindenképpen érdemes kifolyatni a csapokat, mielőtt innánk belőle. Reggel, vagy egy hosszabb távollét után 1–2 percig, napközben pedig rövidebb ideig. Ezt azonban semmiképpen sem kell pazarlásnak tekinteni, mert a kieresztett vízzel például lehet locsolni, mosogatni, felmosni, minden háztartási célra felhasználható ez a víz.

A csapvíz és az ásványvíz összehasonlítása (Grafika: Nemzeti Népegészségügyi Központ)

A klórvegyületeket a fertőtlenítés miatt adagolják a csapvízbe. Ha valakit csak ez a klóros szag, vagy íz zavar, akkor annak érdemes egy nagyobb mennyiséget kiengedni, kiszellőztetni, és utána az ásványvízhez hasonlóan a hűtőben tárolni a csapvizet, mivel általában a csapvízben lévő klórvegyületek egy-két perc szellőztetés után elillannak.

A csapvíz fogyasztásának biztosan nagy előnye az ásványvízzel szemben, hogy a környezeti hatása jóval kisebb. Nincs üres palack, ami még az újrahasznosítható palacknál is jobb, valamint az ásványvíz csomagolása és szállítása is sokkal környezetszennyezőbb. A csapvíz jóval olcsóbb is, mint az ásványvíz, 1 liter ásványvíz árán több mint 100 liter csapvizet ihatunk.

Mindkettő jobb az alternatíváknál

Összefoglalva tehát elmondható, hogy Magyarországon mind a csapvíz, mind az ásványvíz fogyasztása biztonságos. Akár a csapvíz, akár az ásványvíz esetében sok legenda él az egészségi hatásokkal kapcsolatban. A legtöbb ilyet azonban a szakemberek egyértelműen cáfolják, erről szól a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértőjével készített interjúnk is.

Ha nem is akarunk dönteni az ásványvíz és csapvíz között, az mindenesetre biztos, hogy tiszta vizet mindenképpen érdemesebb fogyasztani, mint valamilyen cukros üdítőt. Ebben az összehasonlításban akár az ásványvíz, akár a csapvíz magabiztosan nyer az alternatíváikkal szemben.

A címlapfotó illusztráció.