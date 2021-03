Időszámításunk előtt valaki már a világűrt is lemodellezte

Az ókori óraműnek tartott szerkezetet az antiküthérai mechanizmus néven ismerte meg a világ. A bonyolult áttétekkel egymáshoz kapcsolódó bronz fogaskerekek segítségével csillagászati események időpontját vagy az olimpiák dátumait is ki tudták számítani, ezért a legrégebbi csillagászati számológépként emlegetik. Az antiküthérai szerkezet, amelyre néhány görög halász az 1900-as évek eléjén Antiküthéra szigete mellett 40–50 méteres mélységben lelt rá, egy római hajóroncsban volt.

Pontosan azonban nem tudták a mai napig meghatározni az eszköz feladatát, de a legvalószínűbb az az állítás, hogy az égitestek helyzetét tudták vele megállapítani. Az antiküthérai szerkezet egy antik számológép, ami naprendszerbeli objektumok pozíciójának megállapítására, holdfogyatkozások kijelzésére alkalmas, tetszőleges dátum beállításával („antiküthérai óra” és „mechanikus számítógép” néven is ismert) – olvasható a Wikipédián.

A bronzból készült szerkezet drágakövekkel volt szabálytalanul kirakva, a feltételezések szerint így határozhatták meg a bolygók helyzetét.

If you’ve not heard about the Antikythera mechanism before, your mind will be blown.

Such technology existed by 150-100 BC, but the knowledge was subsequently lost. Similar machines with equivalent complexity didn't appear again until the 18th century. https://t.co/BscBOEiyD8

