A tudománynak köszönhetően kiengedhetik „Ausztrália legszörnyűbb női sorozatgyilkosát”

Az ausztrál Kathleen Folbigg-ot 2003-ban ítélték el négy gyermeke meggyilkolásáért. A 30 éves börtönbüntetésből 18-at már leült a nő. Ám nemrégiben olyan tudományos bizonyítékok láttak napvilágot, amik szerint a gyermekek természetes halált haltak, így múlthéten tudósok indítottak petíciót a Kathleen maradék büntetésének elengedéséért.

A petíciót 90 elismert tudós írta alá, közülük kettő Nobel-díjas tudós, kettő „Az Év Ausztrál Embere” és az Ausztrál Tudományos Akadémia elnöke, Professzor John Shine, akinek szavait a BBC idézte: „A tudományos és orvosi bizonyítékok alapján, amik most már adottak az ügyben, a petíció aláírása volt a helyes cselekedet”.

