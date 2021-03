Eladó nélküli szupermarketek nyíltak Svédországban

Svédország egyik ezerfős településén már tíz éve nem működött bolt, ugyanis a profit nem volt elegendő az üzemeltetéséhez. Az erdővel körülvett Hummelsta település azonban már egy személyzet nélkül üzemeltetett, mobil mini szupermarkettel büszkélkedhet. „Széles a választék, kezdve a friss gyümölcsöktől és zöldségektől az alapvető svéd ételekig, mint a fagyasztott húsgolyók, a kétszersültek és az ostyaszeletek. De személyzet és pénztár nincs” – írta honlapján a BBC.

"Sweden has a tech-savvy population that isn't known for small-talk, so it's easy to see why the model has taken off here". My latest report for @BBCBusiness about the no-staff supermarkets transforming rural Sweden https://t.co/0zf4Cbf77H #lifvs #sthlmtech #digitalisation

— Maddy Savage (@maddysavage) March 9, 2021