Így néz ki egy szarvas, miután levetette az agancsát

A Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark hétéves gímszarvas bikája a napokban szabadult meg hatalmas fejdíszétől.

A mondáinkban is fontos szerepet játszó állatok esetében ez a jeles, ugyanakkor teljesen természetes esemény minden évben a február közepétől március közepéig tartó időszakban következik be – a hírről a Körös– Maros Nemzeti Park számolt be.

Az agancs levetésének oka az, hogy a tavasz kezdetén a gímszarvasok szervezetében is változik a különböző hormonok szintje. Az állat agancsrózsáinál úgynevezett csontfaló sejtek jelennek meg, amik felfalják a kötőszövetet, így a koponya részét képező csontcsap és az agancsrózsa elválik egymástól.

Az állat közvetlenül az agancsa elvesztése után (Fotó: KMNP/Bencsik Antal Zsolt)

Az új agancs azonnal növekedni kezd, körülbelül 120 nap múlva, a nyár közepére nyeri el teljes méretét. Naponta akár 2–2,5 centimétert is képes fejlődni. A kész agancs igazi csontképződmény, minden belső erezettség vagy csontvelő nélkül.

Gyorsan elkezd nőni a szarvasok új agancsa, akár napi 2–2,5 centimétert is fejlődik (Fotó: KMNP/Bencsik Antal Zsolt)

Az újonnan kifejlődő agancs teljesen megőrzi a korábbi, már elhullajtott formáját, csak évről évre nagyobbá és terebélyesebbé válik. A hétéves bikát Bátornak hívják, évről évre lehullatott agancsai a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark gímkifutójának falára kerülnek fel bemutatási céllal, így végigkísérhető, hogyan fejlődött pompás fejdísze az évek során.

A címlapfotó illusztráció.