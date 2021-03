Tényleg az elektromos autók fogják megmenteni a Földet?

Megosztás Tweet



Hogy jobb-e az elektromos autó a Föld számára, mint a gázüzemű, az attól függ, hogyan állítjuk elő az elektromosságot, amely táplálja ezeket az autókat.

A válasz egyértelműnek tűnhet: természetesen a környezet számára az elektromos autók kedvezőbbek, mert nincs kipufogógázuk, ezért vezetés közben nem bocsátanak ki üvegházhatású gázokat – olvashatjuk a LiveScience című tudományos hírportál cikkében.

Azonban az elektromos járművek sem tökéletesek, sajátos környezetszennyező problémák ezeknél a típusoknál is felmerülnek.

Akkumulátoraik ugyanis olyan alkatrészeket tartalmaznak – mint például a lítium –, amelynek előállításához és kivonásához jelentős mennyiségű energiára van szükség.

A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban közzétett, 2014-es tanulmány az elektromos járművek kibocsátásának teljes életciklusát vizsgálta, az akkumulátorokhoz szükséges fémek bányászatától az áramellátáshoz szükséges villamos energia előállításáig, majd ezt összehasonlította a gázüzemű járművek átlagos gázkibocsátásával.

A kutatócsapat megállapította, hogy ha az elektromos járműveket szénüzemű villamos energiával töltik fel, akkor azok a környezetre nézve károsabbak, mint a hagyományos benzines autók.

A világ nagy részén azonban a nemzeti hálózatok ma már elég tiszták ahhoz, hogy az elektromos járművek legyőzzék benzinüzemű társaikat a szennyezés és az üvegházhatású gázok kibocsátása terén.

A képünk illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Patrick Plül)

Ma már kevés olyan ország van, ahol az elektromos hálózatokat továbbra is teljes egészében vagy főként a szén biztosítja.

Becslések szerint 2019-ben Kína energiaellátásának 58 százaléka szénből származott, és valószínűleg egyes területein továbbra is teljes egészében a szén elégetésével biztosítja az áramot.

A megújuló energiaforrásokba történő több beruházással azonban Kína energiaellátási hálózata javul – például kétszer nagyobb a szélenergia-kapacitása, mint az Egyesült Államoknak, és évente több napelemet épít, mint bármely más ország – tudhattuk meg a Nature című természettudományos szaklap cikkéből.

Ez a minta – több megújuló energia és kevesebb fosszilis üzemanyag – globális, és segít növelni az elektromos járművek környezeti hitelességét – mondta Gordon Bauer, a San Franciscó-i közlekedési tanács elektromos járműkutatója.

A Environmental Science and Technology című folyóiratban februárban megjelent tanulmányban Colin Sheppard, a kaliforniai Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratórium energetikai és szállítási rendszerek tervezésével foglalkozó kutatója egy hipotetikus jövőbeli forgatókönyvet modellezett, amelyben minden autó elektromos volt. „Meg akartuk érteni, hogy mi lehet az energia, az infrastruktúra és a károsanyag-kibocsátás következménye” – mondta Sheppard a LiveScience tudományos hírportálnak.

A fentebb említett Gordon Bauer is együttműködött Shepparddal a projektben.

Megállapításaik erőteljesen az elektromos jármű jövője mellett szólnak.

Például Sheppard kiszámította, hogy ha az Egyesült Államokban az összes magántulajdonban lévő jármű elektromos lenne, akkor ez az országban az üvegházhatásúgáz-kibocsátást évente 46 százalékkal (0,5 gigatonna szén-dioxiddal) csökkentené a hagyományos gázüzemű autókhoz képest.

Ez a csökkentés még tovább növelhető, ha ezekre a járművekre úgynevezett „ellenőrzött töltés” vonatkozik, ez a technika „intelligens töltés” néven is ismert, amelynek során a járműveket stratégiailag kiválasztott időpontokban töltik fel, hogy minimalizálják az áramtermelés pénzügyi költségeit. Például

az éjszakai töltés gyakran kevésbé drága, mint a nappali, ez a stratégia a energiatermelő erőműveknek is kedvez, amelyek olcsóbb villamos energiát termelnek.

Ha az összes magántulajdonban lévő elektromos autót ilyen módon töltenék, akkor a fentebb említett csökkenés akár 49 százalékos is lehetne.

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Tehát környezetvédelmi szempontból sokkal könnyebb érvelni az elektromos járművek vásárlása mellett a gáz- vagy dízelüzemű járművekkel szemben.

De mi a helyzet a költségekkel? Az elektromos járművek nem túl drágák az emberek többségének?

A fogyasztói jogokkal foglalkozó Consumer Reports 2020-as jelentése szerint ez is változni fog. A cikk becslése szerint a kilométerenkénti javítási és karbantartási költségek az elektromos járművek esetében valamivel kevesebb – a hagyományos belső égésű motorral felszerelt járművek karbantartási költségeinek körülbelül a fele.

Ez nagyrészt azért van, mert az elektromos motoroknak csak egy mozgó része van, összehasonlítva a hagyományos motorokkal, amelyek gyakran több mozgórésszel is rendelkeznek.

Ez azt jelenti, hogy kevesebb alkatrészt kell cserélni egy elektromos járműben, ami jelentős megtakarítást eredményez.

Lehet, hogy most radikálisan hangzik, de mire 2030 körül leszünk, azt hiszem, a probléma az lesz, hogy a gyártók milyen gyorsan tudják elkészíteni őket – mondta Gordon Bauer.

A Bauer által az Egyesült Államokban végzett közelmúltbeli elemzés során arra a következtetésre jutott, hogy az új elektromos járművek magas amortizációs rátája nagyobb előnyökhöz vezet az alacsonyabb jövedelmű háztartások számára, amelyek nagyobb valószínűséggel vásárolnak használt autókat. Ez, az árcsökkenést ösztönző egyéb tényezőkkel együtt, mint például a technológiai újítások és a beszállítók versenyének fokozódása, azt jelenti, hogy az elektromos járműveknek 2029-ig szinte minden jövedelmi szintre ugyanannyiba kell kerülnie, mint egy hagyományos benzinüzemű autónak – állapította meg Bauer.

Ezenkívül Bauer kiszámította, hogy 2030-ra az alacsony jövedelmű háztartások az Egyesült Államokban évi ezer dollárt spórolnak majd meg az üzemanyag-megtakarításokból, ha átállnak az elektromos járművekre.

A címlapfotó illusztráció.