Brazília műholdakkal is küzd az esőerdők irtása ellen

Az amazóniai erdőirtásokat is figyeli Brazília első saját fejlesztésű, tesztelésű és működtetésű műholdja, amelyet vasárnapra virradóra bocsátottak fel az indiai Satish Dhawan űrközpontból.

Az esőerdők megfigyeléséért felelős brazil űrkutatási intézet (INPE) közlése szerint az Amazonia-1 műhold segít ellenőrzés alatt tartani a mezőgazdasági tevékenységet és az esőerdőket, főleg az Amazonas vidékén.

A brazil műhold ötnaponta tud felvételt készíteni a Föld bármely pontjáról.

India launches Brazil's Amazonia-1 Earth observation satellite and 18 others into orbit https://t.co/jNk0s6kzcC pic.twitter.com/4aSE9R9RkG

— SPACE.com (@SPACEdotcom) February 28, 2021