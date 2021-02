Egy fél kólásdoboznyi vírus tartja rettegésben az emberiséget

A Bath Egyetem matematikaprofesszorát, Kit Yatest a BBC Radio 4 bízta meg azzal a feladattal, hogy dolgozza ki, hány koronavírus-részecske van a világon, és ez mekkora helyet foglal el.

A matematikus a számítást az ismert mennyiségekkel kezdte:

– számolt be róla a Daily Mail.

Széles körben elfogadott, hogy a SARS-CoV–2 vírus nagyjából gömb alakú, átmérője 80 és 120 nm között van, azaz körülbelül ezerszer vékonyabb, mint egy emberi hajszál.

Az egyenlet harmadik összetevőjét az határozta meg, hogy hány ember fertőződött meg egyszerre a vírussal.

„Az Our World in Data statisztikai honlap szerint félmillió ember produkál pozitív koronavírustesztet naponta” – írja Yates a The Conversation című cikkében.

Hozzátette: ez a hivatalos adat azért csalóka, mert nem sokan nem számítanak bele. Például azok, akik tünetmentesek vagy akik úgy döntenek, hogy nem tesztelik magukat. Olyan is lehet, hogy azért nem azonosítanak egy fertőzöttet, mert az országában nincs lehetőség a széles körű tesztelésre.

– emelte ki.

Yates feltételezte, hogy ez az adat állandó, ezzel lehetővé téve annak megbecsülését, hogy hány ember fertőzött meg az elmúlt napokban, mely adattal elvégezhette a számításait.

A matematikus belevetette magát a számokba, és arra a következtetésre jutott, hogy ha minden a világban terjedő koronavírus-részecskét összegyűjtenének, azok

The total volume of SARS-CoV-2 in the world could fit inside a can of cola.https://t.co/T6KbBrDi1z

Animation by @VickiGSP pic.twitter.com/ZQio5Colzq

— Kit Yates (@Kit_Yates_Maths) February 10, 2021