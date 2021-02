Állandóan pittyeg a mobil – Óriási teherré vált a sok üzenet, amit kapunk

Megosztás Tweet



A digitális kommunikáció ugyan megkönnyíti a kapcsolattartást a pandémia alatt, de a folyamatosan pittyegő mobil teherré válhat.

A járvány ideje alatt a kétemberes beszélgetések mellett a csoportos beszélgetések száma is megnövekedett, és egyre többen használják az üzenetküldő alkalmazásokat is. Bár ez a digitális kommunikáció megkönnyíti az életünket a bezártság idején, de sokunk számára hatalmas stresszforrást is jelenthet.

Elias Aboujaoude, a kaliforniai Stanford Egyetem professzora szerint egyik oka ennek a bennünk lévő késztetés, hogy valós időben olvassuk el az üzeneteket, és az ezzel párhuzamos elvárás az online kultúrában, hogy valós időben válaszolni is fogunk rájuk. Így állandóan készenlétben vagyunk.

„Ha nem válaszolunk rögtön, úgy érezzük, hogy megszegtünk egy alapvető online szabályt” – foglalta össze a BBC a szakember véleményét.

Személyiségünknek megfelelően változó, hogy kit mennyire nyomaszt az üzenetdömping, és attól is függ, hogy egyedül élünk-e vagy sem. Természetes, hogy mindenkinek kell egy kis szünet a közösségi médiától távol, mert a sok inger sok energiánkat emészti fel. Ezért nemcsak az üzenetekre való válaszolási kényszer nyugtalanít minket, hanem az is, hogyan mondjuk meg a másik félnek, hogy egy kis énidőre van szükségünk.

A járvány előtt, ha nem válaszoltunk azonnal egy üzenetre, ráfoghattuk elfoglaltságainkra. A szakértők szerint azonban ehhez egyáltalán nem szükséges kifogást találnunk. Mind ugyanabban a helyzetben vagyunk, nagy valószínűséggel családunk, barátaink megértik, hogy pihentetnünk kell időnként a digitális világot.

Érdemes ezt őszintén megírni, mint eltűnni a chatből, mert utóbbi már könnyebben eredményezhet neheztelést, mint az, ha megmondjuk az igazat. Aboujaoude kiemeli, hogy az üzenetek miatti túlterheltség jó indok arra, hogy inkább telefonáljunk, mert az mélyebb beszélgetésekre ad lehetőséget.

A címlapfotó illusztráció.