Ezért hullhat piros hó Európában

A Lechner Tudásközpont műholdfelvételek segítségével mutatja meg a jelenséget okozó homok eredetét.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy február elején a Pireneusok és az Alpok környezetében pirosas és narancsárgás színűre „festette” a havas tájat az Afrikából érkező por. Az internetet ellepték ezután a gyönyörű vörös eget és tájat mutató képek.

2021. február 6-án a délnyugati légáramlatok a Szaharából származó homokot Európa felé sodorták. Most műholdfelvételek segítségével mutatta meg a Lechner Tudásközpont az érdekes természeti jelenség eredetét.

Queste incredibili immagini non provengono da una sonda NASA su Marte ma bensì dalle Alpi svizzere! Un enorme massa di aria calda si è mossa dal nord Africa fin verso l'Europa portando con sé un ingente quantità di sabbia del Sahara dando vita a paesaggi "alieni". pic.twitter.com/BxSVhtVcbE — Marco M.M. (@MMmarco0) February 6, 2021

Nem is olyan ritka, mint gondolnánk, hogy piros hó essen. 1979-től napjainkig több mint 200 alkalommal azonosítottak szaharai porviharral kapcsolatos eseményt hazánk légkörében. Az észak-afrikai területről származó por több ezer vagy akár tízezer kilométeres távolságba is képes eljutni. Ilyenkor akár több százmillió tonna por is utazhat Európa felé a légáramlatokkal. Ennek ugyan nagy része lehullik a Földközi-tenger térségében, de jelentős mennyiség érheti el Európát is.

A szaharai por útját kitűnően nyomon követhetjük a Föld körül keringő számos földmegfigyelő műhold segítségével. A Lechner Tudásközpont a NASA, illetve az Európai Unió és az Európai Űrügynökség közös Sentinel műholdrendszerének felvételein mutatta be a jelenség eredetét.

Innen indult a homok. Homokvihar Marokkó és Algéria határvidékén (Fotó: Lechner Tudásközpont)

A felvételek szerint a homokvihar vélhetően február 5-én indult útjára Marokkó és Algéria térségéből, amit a NASA Terra műholdja meg is örökített.

A homok útja a 2021. február 6-án készült Sentinel–3 űrfelvételen. A valósszínes felvételen jól látható a légkörbe került nagy mennyiségű barnás-sárgás homok (Fotó: Lechner Tudásközpont)

A homok útját február 6-án is nyomon követhették, a Sentinel műholdak segítségével. Ezek a szatelitek a légkör, a szárazföld és az óceánok megfigyelését szolgálják. A Sentinel–3 műholdak célja a földfelszín, az óceán, valamint az éghajlat monitorozása. A Sentinel–5 műholdakat pedig elsősorban a levegő minőségének vizsgálatára, az ózon monitorozására, a klímaváltozással kapcsolatos megfigyelésekre fejlesztették ki.

2021. február 6-i Sentinel–5P űrfelvétel. A felvételen a sárgás-pirosas színek extrém magas légköri porkoncentrációs értékeket jeleznek. A homok java része ekkor már az Alpok felett volt (Fotó: Lechner Tudásközpont)

Ezek alapján legközelebb alaposan gondolják át, amikor azt ígérik valakinek, hogy akkor csinálnak meg valamit, ha majd piros hó esik. Lehet, hogy nem is olyan sokára újra megtörténnek a fenti események.