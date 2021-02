Ilyen jó minőségű hanggal, még biztosan nem látott videót a Delta legendás főcímzenéjéről

Megosztás Tweet



A tudományos ismeretterjesztő műsor ismert kezdő képsorai és zenéje kultikussá vált az évek alatt.

1964. január 31-én került először adásba a Delta. Az MTVA Archívuma most kiváló minőségben tette közzé az évtizedeken keresztül adásban lévő tudományos ismeretterjesztő műsor híres főcímét. A zenét, ami a bevezető szignál során hallható, valószínűleg még most is szinte mindenki ismeri Magyarországon. Ha teheti, akkor jó minőségű hangszóróval játssza le, mert ebben a változatban igazán jól szól.

Ráadásnak hallgassa meg a főcímben szereplő Song of the Second Moon (A második hold dala) számot teljes hosszában. A zenéjét a holland Tom Dissevelt és Kid Baltan szerezte még 1957-ben. A megszokott első perc után biztosan érdekes élményben lesz része.

Címlapfotó: MTVA Archívum