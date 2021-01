Magyaroknak is köszönhetjük, hogy a tévé meghódította a világot

Megosztás Tweet



Amikor 85 évvel ezelőtt John Logie Baird skót feltaláló bemutatta kezdetleges televíziókészülékét, még senki sem gondolta volna, hogy a „távolbalátás” megváltoztatja majd a világot, ekkor még a rádió számított a vezető médiumnak. Persze a televíziózás fejlődésének fontos magyar résztvevői is voltak.

A televíziózás születését általában ahhoz az 1926. januári eseményhez kötik, amikor a skót feltaláló, John Logie Baird nyilvánosan is bemutatta mozgóképek továbbítására alkalmas televíziós rendszerét.

Ennek a történelmi eseménynek természetesen voltak előzményei is. Paul Nipkow Németországban már 1884-ben feltalálta a képek elektronikus jellé való alakításának elvét, a katódsugárcsövet pedig 1897-ben fejlesztette ki Karl Ferdinand Braun.

A televízió szó a görög „tele”, azaz távol és a „visio”, azaz a látás szó összetétele.

Tehát a televízió szó eredeti jelentése: távolbalátás.

Érdekesség, hogy a szó hamarabb született meg, mint a találmány. Egy orosz tudós, Constantin Persky használta először, méghozzá franciául 1900-ban, az első nemzetközi elektromosságról szóló konferncián Párizsban. Azonban ekkor ez még csak egy elméletben kitalált rendszerre használt kifejezés volt. A korai eszközökre használták a „telephote” és a „televista” szavakat is, azonban végül a televízió kifejezés terjedt el. 1948-ban ennek jelent meg a máig használt rövidítése is, a tévé szó.

Az első tévéket bemutató képeken még magát a képernyőt is nehéz megtalálni (Fotó: Ndla.no)

Az első működőképesnek nevezhető televíziót megalkotó John Logie Baird mindig is szeretett kísérletezni az elektromossággal és az optikával. Az első világháború miatt megszakadtak tanulmányai, így végül autodidaktaként sajátította el a kísérleteihez szükséges tudását.

1924-ben alkotta meg első, elektromechanikus elven működő televíziós rendszerét. Fokozatosan fejlődött a készüléke, először csak kis távolságra volt képes továbbítani a mozgóképet. Mindössze egy vörös háttérben mozgó, többnyire fekete sziluettet közvetített a tévéje, tehát ez még nem igazán tűnt piacképes terméknek.

Azért, hogy támogatást kapjon a fejlesztéseihez, 1926. január 26-án bemutatta találmányát Londonban.

Ezt az eseményt tartják széles körben az első televíziós adásnak. 1927-ben már Baird képes volt a London és Glasgow közötti 700 kilométeres telefonvonalon átküldeni a képet. 1928-ban pedig már az első transzatlanti adás is megvalósult London és New York között.

Bár kezdetben meglehetősen gyenge minőségű képet mutattak a Baird-féle televíziók, a feltaláló folyamatosan tökéletesítette őket, így végül a BBC-t is meggyőzte, hogy érdemes a tévékkel foglalkozni. 1929. szeptember 30-án Baird készülékével megkezdték a kísérleti adások sugárzását. 1930-ban már egyszerre tudtak képet és hangot is közvetíteni, és ebben az évben leadták az első rövid játékfilmet is. A televíziók fejlődése töretlen volt, 1929-ben a Bell laboratórium már bemutatta az első színes televíziót is.

Az egyik első tévéműsor az 1931-es, amerikai Televíziós szellem című sorozat volt, amiben egy meggyilkolt ember szelleme elmesélte halálának történetét.

Egy korai televízió 1931-ből (Fotó: Wikipédia)

Már megjelent 1941-ben az első tévéreklám is Amerikában. Egy baseballmeccs előtt húsz másodpercig tartott, órákat reklámoztak benne, és mindössze kilenc dollárba került.

A televíziózás fejlődésének fontos magyar résztvevői is voltak. Mihály Dénes és Tihanyi Kálmán több találmánnyal járult hozzá a technológia kialakulásához.

Mihály Dénes az egyetem elvégzése utána a budapesti Telefongyárban kezdett el dolgozni, itt hozta létre az első „távolbalátó” készülékét 1919-ben. A Telehor képes volt állóképek közvetítésére több kilométeres távolságra. Később Berlinben folytatta munkáját, élete során számos jelentős szabadalmat alkotott a „távolbalátás” témakörében.

Tihanyi Kálmán 1926-ban szabadalmaztatta a világon elsőként a teljesen elektronikus televíziós rendszert.

1939-ben már gyakorlatilag egy korai plazmatelevízión is dolgozott, ami a leírása szerint keretbe foglalva akár a falra is felakasztható lett volna. Érdekesség, hogy a második világháború alatt a részére felállított magyar királyi különleges katonai alakulat segítségével dolgozott a legnagyobb titokban egy akusztikai sugárvetítőn. Végül mivel félt, hogy találmánya a németek kezére kerül, szabotálta a munkát, amiért hűtlenséggel vádolták meg.

Magyarországon is töretlen volt a televíziózás fejlődése. Eleinte egy 14-szer 18 centméteres képméretű vevőkészüléken voltak láthatók az első próbaadások az 50-es évek elején.

1955. augusztusra pedig már megszületett a szériagyártásra szánt első tévékészülék prototípusa, az Orion AT 501 is.

Az Orion AT 501 az első sorozatban gyártott magyar televíziókészülék (Fotó: Wikipédia)

A címlapfotó illusztráció.