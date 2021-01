Kiderült álmodnak-e a kutyák és a macskák

Megosztás Tweet



Az állatok álmaival kapocsolatos kérdéseket is megválaszolja a tudomány.

Ha megfigyelte már a kutyáját vagy a macskáját alvás közben, talán elgondolkozott azon, hogy vajon álmodik-e. Vajon álmaikban a gazdival játszanak, vagy inkább vadásznak? A Discover tudományos magazin beszámolója szerint a kutatók azt nem tudják megmondani, hogy miről álmodnak az állatok, de jó érveik vannak amellett, hogy ők is álmodnak. Mégha nem is pont úgy, mint az emberek.

Az emberek többnyire a REM-fázisban álmodnak. Ebben a szakaszban az agy olyan intenzíven dolgozik, hogy elektromos aktivitása inkább az ébrenléti állapothoz hasonlít, mint az alvás más szakaszaihoz.

A tudósok már megbizonyosodtak róla, hogy az állatok is megtapasztalják ezt a REM-fázist.

Ezekben az időszakokban az állatok agya is az emberéhez hasonló elektromos aktivitást mutat. Többek között emlősökben, madarakban, hüllőkben, de még halakban is megfigyelték már ezt. Persze ez nem bizonyítja, hogy ők is álmodnak, de azért azt mutatják az eredmények, hogy valami hozzánk hasonlót élhetnek át ilyenkor.

Vajon a kutyák arról álmodnak, hogy gazdájukkal játszanak? (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A REM-fázis alatt az izmok képtelenek a mozgásra, azonban ha ez az atónia nem áll be, akkor az emberek is rugdosódhatnak, kapálózhatnak álmaikban. Ehhez hasonlóan megfigyelték a kutatók, hogy ha

a macskák alvása során megszüntetik az izmok kikapcsolását, akkor is ugyanúgy mozogtak, megpróbáltak elkapni valamit, mintha ébren lennének.

Az emberi álmok egyik fontos funkciója a memóriakonszolidáció. Ez azt jelenti, hogy az agy az alvás során elrendezi a napközben tapasztalt élményeket. Ilyenkor furcsa dolgok is születhetnek, ami elvezet a meghökkentő álmokhoz. Hasonló jelenséget figyeltek meg patkányok vizsgálatakor is. Az agyi aktivitásuk álmukban pont olyan volt, mint amikor a kísérleti labirintusban szaladnak, és a végén elérik a célul kitűzött táplálékot. Ez azt mutatta, hogy álmaikban a patkányok a nyerő útvonalat gyakorolták.

A macskák lehet, hogy egérre vadásznak álmaikban? (Fotó: Pixabay.com)

Az biztos, hogy az állatoknak is szükségük van a nappali órák emlékeinek megerősítésére, konszolidálására.

Ez a patkányokat vizsgáló tanulmány is azt mutatja, hogy ezt az emberekhez hasonló módon, alvás közben tehetik meg. Minden állat alszik, és ennek az a része, amit az emberek álomnak hívnak, valószínűleg náluk is hasonló célt szolgál.

