Okosabb-e ön, mint a kutyája?

Megosztás Tweet



Optikai illúziók segítségével vizsgálták a négylábúak érzékelését a kutatók. Arra voltak kíváncsiak, hogy vajon hasonlóan látják-e a világot, mint az emberek?

Hogyan működik az emberi agy, amikor optikai csalódásokat lát? Erről beszélgetett pszichológusokkal egy kutyák viselkedésével foglalkozó kutató, amikor felmerült benne, hogy vajon ezekkel a trükkös feladatokkal a kutyákat is becsapják-e? Elsőre talán kicsit őrült ötletnek tűnhet a gondolat, de komoly kutatások foglalkoznak ezzel a témával – számolt be a The Scientist tudományos magazin.

A legérdekesebb illúzió a kutyák vizsgálatánál a Delboeuf-illúzió, aminek a szokásos verziója az emberek többségét is becsapja.

A Delboeuf illúzió az embereken is kifog. Ön szerint a bal, vagy a jobb oldali középső kör a nagyobb? Kép: hirado.hu

Itt két azonos méretű sötét kört láthatunk, az egyiket egy nagyobb, a másikat pedig egy kisebb körvonal veszi körül. Az optikai csalódás eredményeként az emberek hagyományosan a kisebb körvonalban lévő, azonos méretű kört nagyobbnak látják.

Egyébként ez az érzéki csalódás az emberi fogyókúráknál is hasznos lehet. Sokszor ajánlják, hogy kisebb tányérból együnk, hiszen arra nem csak kevesebb étel fér el, de az a kevesebb is többnek tűnik.

A kutatók ezt az illúziót úgy vizsgálták a kutyák esetében úgy, hogy két tányér étel közül kellett választaniuk.

Különböző méretű tányérokon lévő ételadagokat mutattak az ebeknek. Először kontrollként egy kisebb és egy nagyobb mennyiségű étel közül kellett választaniuk, és a kutyák – nem meglepő módon – mindig a nagyobb adagot választották. Ezután jött az igazán érdekes rész, az illúzió vizsgálata: a kutyák azonos mennyiségű ételt kaptak, egy kisebb és egy nagyobb tányérban.

Kissé lelombozó lett az eredmény, a kutyák ugyanis véletlenszerűen választottak a két tál között. Az persze még nem teljesen bizonyított, hogy a kutyák nem érzékelték az illúziót, vagy csak a kísérlet nem volt tökéletes, és a kutyák úgy voltak vele, hogy nem érdekli őket a ránézésre kis különbség, ők úgyis jól fognak lakni.

A másik érdekes módszer a kutyák esetében az alábbi videóban is látható illúzió.

A középső sárga körök közül a jobb oldali nagyobbnak tűnik, de vajon tényleg az?

Itt két azonos méretű kör az emberi szem számára különböző méretűnek tűnik a körülötte lévő körök miatt. A kísérletben részt vevő kutyákat megtanították, hogy a jutalomért egy érintőképernyőn felvillanó körök közül mindig a nagyobbat válasszák ki.

Nagy meglepetésre a kutyákat is átverte ez az illúzió, azonban ők pont azt a kört látták nagyobbnak, amit az emberek kisebbnek.

Ezeket az eredményekkel a kutatók sem tudják egyelőre pontosan értelmezni, de az biztos, hogy rávilágít arra, hogy a kutyák nem feltétlenül úgy érzékelik a világot, mint ahogy mi, emberek.