A fotelből is körbenézhet az Aggteleki-cseppkőbarlangban

Bár a koronavírus-járvány miatt november óta zárva tartanak az Aggteleki Nemzeti Park látogatható barlangjai és turisztikai látványosságai, a modern technikának köszönhetően 360 fokos barlangi képek segítségével most távolról is megcsodálhatók a természet különleges alkotásai.

Az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjait az UNESCO Világörökség Bizottsága huszonöt éve nyilvánította hivatalosan is a világörökség részévé. Ez jól mutatja, hogy a koronavírus-járvány miatti bezártság ellenére is, most igazán különleges élményben lehet részünk a számítógép előtt ülve.

Ha nincs koronavírus-járvány a Baradla-barlangban koncerteket is tartanak (Fotó: Nemzeti Fotótár/Komka Péter)

A világörökségi jegyzékben világszerte számos barlang szerepel, ezek azonban főként az ott található emberi emlékek (pl. barlangrajzok) miatt kerültek be a megőrzendő kincsek közé. Barlang, mint természeti érték jóval kevesebb szerepel a világörökségi listán. Az Aggteleki-cseppkőbarlangot rendkívüli formagazdagsága, viszonylagos érintetlensége és kis területen való koncentrálódása teszi kiemelkedő jelentőségűvé. Kijelenthető, hogy ilyen komplexitásban barlangok máshol a mérsékelt éghajlati övezetben sehol a világon nem fordulnak elő.

Az Aggteleki Nemzeti Park területén több mint kétszáz barlang található, ezek közül most többen is körbenézhet. A képek a számítógép egere segítségével forgathatók és a görgővel nagyíthatók is.

Itt látható:

Reméljük hamarosan a barlangokban sétálva is láthatjuk az egyedi cseppkőformákat.