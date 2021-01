Ragyoghatnak az óceánok a savasodás következtében

Megosztás Tweet



Ahogy a víz pH-értéke csökken, úgy lehetnek fényesebbek egyes világító élőlények.

A biolumineszencia az a jelenség, amikor az élőlényekben valamilyen kémiai reakció során fény keletkezik. Ez a világítás korántsem öncélú, nagyon hasznos az adott növény vagy állat számára. A túlélést segítheti például egy támadó elijesztésével, a táplálék csalogatásával, de akár a párválasztásban is jól jöhet.

Magyarországon, ha valaki fénylő élőlényekre gondol, talán először a hazánkban is gyakori szentjánosbogarak jutnak az eszébe. Az óceánokban is legalább kilencven fajnál figyelték már meg ezt a jelenséget.

Világító planktonok fénylenek a vízben (Fotó: Wikipédia)

Az éghajlatváltozás következtében az óceánok pH-értéke csökken, tehát egyre savasabbak lesznek. Az előrejelzések szerint 2100-ra a jelenlegi 8,1-es pH akár 7,7-re is csökkenhet. Kutatók most kimutatták, hogy ez hatással lehet a tengeri világító élőlények fénykibocsátására is – írja a ScienceNews magazin.

Az egyes tengeri élőlények fénytermelésének hátterében különböző folyamatok vannak, ezért a pH változása is kiszámíthatatlan hatással lehet a jövőben a különböző fajok fényességére. A szakértők most több faj vizsgálati eredményeit is összehasonlítottak, és meglepő következtetésekre jutottak. A legtöbb világító faj fényesebb lehet a savasabb vizekben.

A tengeri árvácska akár kétszer jobban világíthat majd a csökkenő pH miatt.

Ezzel szemben a világító tintahalak fényereje akár csökkenhet is, mivel más kémiai folyamat okozza a fényességüket.

Nyilván fontos kérdés, hogy kedveznek vagy sem ezek a változások az adott faj számára? Általában az erősebb fény előnyös lehet, de azért ezt az is befolyásolja, hogy mire használja az adott faj a világítást. A világító tintahalak például ezzel kommunikálnak, tehát ezeknek az állatoknak nem előnyös, ha kevésbé világítanak. Más fajoknál a párválasztás része a fénnyel való játék, ezért akár kedvezőbb lehet a fényesebb, hatásosabb udvarlási eszköz.

A címlapfotó illusztráció.