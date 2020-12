Visszavonulót fújnak a Cyberpunk 2077 fejlesztői – Így juthat a pénzéhez

Ugyan a Cyberpunk 2077 alig több mint egy hete jelent meg, panaszok sokasága lepte el az internetet a felhasználók részéről, akik a digitális térben rengeteg buggal, vizuális hibával és rendszerszintű összeomlással találkoztak játék közben. A varázslatos grafikát és elképesztő látványvilágot ígérő, ám ebben rendre kudarcot valló CD Prjekt Red produktuma a világ minden táján kiverte a biztosítékot.

A problémák nem csak az újgenerációs PlayStation5 (PS5) és Xbox Series X konzolokon léptek fel, az Eurogamer beszámolója szerint a PS4-en még rosszabbul fut a program.

A Sony eltávolította a Cyberpunk 2077-et a PlayStation Store-ból, és teljes visszatérítést kínál mindenkinek, aki a játékot a digitális áruházból vásárolta meg – közölte a cég, melynek felületein

Amennyiben ön is elégedetlen a rosszul kivitelezett játékkal, ezen a linken a PlayStation-fiókjába való bejelentkezéssel megkezdheti a visszatérítési folyamatot. Az online beadvány kitöltése egyelőre azonban akadályokba ütközhet, mivel minden bizonnyal csalódott gamerek milliói lepték el az oldalt, ami így sokszor elérhetetlen a felhasználók számára.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020