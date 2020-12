Újsághirdetésben támadja a Facebook az Apple-t

A hirdetés többek között a New York Times, a Washington Post, és a Wall Street Journal tegnapi számaiban jelent meg – adta hírül a Bloomberg. Ebben a Facebook világossá teszi: kiállnak a kisvállalkozásokért az Apple-lel szemben, amely az iOS legújabb frissítésével ellehetetleníti a működésüket, mivel megváltoztatja a felhasználói adatok gyűjtésének módját. A Facebook azt állítja, az Apple korlátozni fogja a kisvállalkozásokat abban, hogy „személyre szabott hirdetésekkel, hatékonyan érhessék el ügyfeleiket.”



Az Apple csütörtökön válaszolt a Facebook kritikájára: állításuk szerint a saját felhasználóikért állnak ki a frissítéssel. Szerintük a felhasználóknak „tudniuk kellene, mikor gyűjtik az adataikat és osztják meg más alkalmazásokkal és weboldalakkal, és választaniuk is nekik kellene, engedik-e ezt vagy sem.” Az iOS1 14-frissítése nem igényli, hogy „a Facebook megváltoztassa a felhasználói követését a hirdetések célzását, csupán megadja a felhasználóknak a döntést” – fogalmazott az Apple az állásfoglalásában.

Mindeközben a Verge a BuzzFeed News egyik szerkesztőjének Twitter-bejegyzését idézi cikkében, amely szerint a Facebook egy újabb hirdetést tervez közzétenni az Apple ellen. Az állítólagos tervezett hirdetésszöveg szerint azzal vádolja a Facebook az Apple-t, hogy jóval drágábbá akarja tenni végső soron az internetet és csökkenteni akarja a magas minőségű, ingyenes tartalmak számát. A dradt szöveg szerint személyre szabott hirdetések nélkül a kisvállalkozások az eladásaiknak több mint hatvan százalékától eshetnek el.

So #Facebook plans to run a second anti-Apple ad tomorrow. This one will claim #Apple is trying to stop the internet from being free.

Here’s some draft text: pic.twitter.com/Spzx1rwJSc

— John Paczkowski (@JohnPaczkowski) December 17, 2020