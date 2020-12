Joel, itt Marty. Egy igazi mobilról hívlak! – fricskával indult a mobiltelefon története

Megosztás Tweet



A világ első mobiltelefonos hívását napra pontosan 47 éve kezdeményezték. Ma már zsebben hordható, de egykor kilóra mérték. Elképesztő a mobiltelefonok evolúciója!

Martin Cooper, a Motorola cég egykori mérnöke, az első, gyakorlatban is használható kézi mobiltelefon feltalálója átveszi életműdíját az internet Oscar-díjának nevezett Webby-díjak 15. kiosztóján New Yorkban 2011. június 13-án (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Jason Szenes)

Az első automatikus, analóg mobiltelefon a hatvanas években készült el. Az USA-ban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de a használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt.

Ezért a városokat vételi zónákra osztották,

és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltelnie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek is. Európában a nyolcvanas évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok.

Martin Cooper, a Motorola mérnöke a New York-i 56. utca és a Hatodik sugárút sarkáról hívta fel ezen a napon a konkurens AT & T Bell Labs társaság kutatórészlegének vezetőjét, Joel S. Engelt, akit így üdvözölt:

Joel, itt Marty. Mobiltelefonról hívlak, egy igazi kézben hordozható mobiltelefonról.

A mobilkommunikációt forradalmasító igazi mobiltelefon egy egy kilogramm tizenhárom dekagrammos DynaTAC készülék volt, használata jó erőnlétet követelt. A vezeték nélküli kommunikáció ötlete a Bell Labs társaságnál merült fel, már 1947-ben. Mivel azonban ők elsősorban az autótelefonok továbbfejlesztésében gondolkoztak, a technológiai áttörés versenytársuknak, a Motorolának és fejlesztőmérnökének, Martin Coopernek sikerült.

Cooper 1954-ben csatlakozott a Motorola cég hordozható eszközök csoportjához. Pályája gyorsan ívelt felfelé, az 1970-es évek elején már a távközlési rendszerek részlegvezetőjeként dolgozott. 1973-ban munkatársaival kifejlesztette az első hordozható mobiltelefont, majd ő irányította a piacra dobás tíz évig tartó előkészítő munkálatait is.

Az Egyesült Államok nagyvárosaiban korlátozott számban már az 1930-as évektől használtak autótelefonokat,

de Cooper álma a személyes használatra kifejlesztett, hordozható mobiltelefon volt. Egy olyan telefon, amelynek száma nem egy helyhez, egy íróasztalhoz, egy otthonhoz, hanem egy személyhez kötődik és amellyel tulajdonosa bárhonnan telefonálhat és bárhol elérhető.

Állítása szerint jóval korábban megálmodta a mobiltelefont, minthogy meglátta volna az 1966-ban indult Star Trek-sorozat Kirk kapitányának 23. századi hordozható kommunikátorát.

A DynaTAC 8000X; az első kereskedelemben kapható mobiltelefon 1983-tól (Fotó: Wikipedia.org)

A Motorola – John Mitchell főmérnök vezetésével – a legmesszebbmenőkig támogatta Cooper mobiltelefon-koncepcióját. Csak a prototípus megalkotása egymillió dollárjukba került, 1973 és 1993 között pedig összesen 100 millió dollárt invesztáltak a fejlesztésbe úgy, hogy ebből még semmi bevételük nem származott.

Cooper és csapata végül kevesebb, mint 90 nap alatt tervezte meg és rakta össze a végső prototípust,

amely a DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area Coverage) nevet kapta.

A téglatelefonnak becézett kilónyi készülék 25 centiméter hosszú volt, feltöltéséhez tíz óra kellett, ám húsz percnél tovább nem bírta. Az akkumulátor rövid élettartama nem okozott különösebb problémát, hiszen ilyen nehéz készülékkel úgysem lehetett volna hosszasan csevegni.

A találmányt rádiótelefon-rendszer néven nyújtották be szabadalmaztatásra 1973. október 17-én.

Mobilok különböző évekből: a késő 1980-as évek óriásaitól 2014 okostelefonjáig (Fotó: Wikipedia.org)

A készülék hivatalos bemutatására és kipróbálására 1973. április 3-án került sor, amikor Cooper és Mitchell a manhattani Hilton Hotelben tartandó sajtótájékoztatóra tartva az utcán demonstrálta az újságíróknak és a járókelőknek a mobiltelefon működését. Ekkor került sor a történelmi telefonhívásra is, amellyel Cooper és a Motorola megnyerte a vezetéknélküli technológia bevezetéséért indított innovációs versenyt.

A DynaTAC tíz évvel később, 1983. március 6-án az első sorozatgyártású mobiltelefonként került piacra, s ekkor már csak fél kilót nyomott. Újabb tíz év eltelte után, 1993-ban a floridai Wireless World Conference-en pedig bemutatták az első okostelefont.

Az IBM által tervezett, Simon névre hallgató készülék érintőkijelzővel, szervezőfunkciókkal, e-mailezési képességgel és számológéppel is rendelkezett.

Mai utódai hozzá képest pehelysúlyúak, beépített fényképezőgépük, médialejátszójuk, internetböngészőjük és sok-sok kényelmi funkciójuk van.

Az SMS-t 1985-ben közösen fejlesztették ki német és francia mérnökök

Az első SMS-t „Boldog karácsonyt”! szöveggel 1992. december 3-án a Vodafone hálózatból küldte az angliai Neil Papworth. Az első SMS-t nem is mobiltelefonról, hanem számítógépről küldték.

A szolgáltatás megalkotója Friedhelm Hillebrand, Bernard Ghillebaert és Oculy Silaban voltak. Friedhelm Hillebrand kommunikációs szakember érdekes vizsgálatot végzett. Véletlenszerűen gépelt le mondatokat, majd megszámolta az azokban lévő karaktereket:

160 karakternél egyik sem volt hosszabb.

Megvizsgálta a levelezőlapokat is, melyek átlagos karakterszáma 150 volt. Ezen eredmények alapján sikerült meggyőznie a Global System for Mobile Communications munkatársait, hogy a fontos közlésekhez elég 160 karakter is.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Az SMS viszonylag lassan terjedt el a szolgáltatók között, mivel ki kellett dolgozni a fizetési rendszert, kezdetben az SMS ingyenes volt az előfizetők számára.

Az SMS negyed évszázad után is sikeres, annak ellenére,

hogy népszerűsége a Facebook Messenger, a Viber, a Skype, a közösségi oldalak és egy sor más azonnali üzenetküldésre alkalmas online alkalmazás miatt csökken.

Az azonban szinte biztos, hogy még jó ideig az SMS marad az egyetlen olyan adatalapú mobil kommunikációs forma, mellyel minden mobilozó elérhető, és amellyel minden mobilkészülék kompatibilis, legyen szó okostelefonról vagy hagyományos készülékről.

