„Okosbölcsőt” találtak fel a babák álomba ringatására

A mesterséges intelligencián alapuló fejlesztés babafigyelő, ringató, mózeskosár és bölcső is egyben.

„Nem a csecsemőkkel kapcsolatos tennivalók fárasztják ki a szülőket, hanem az alváshiány” – mondta Radhika Patil, a Cradlewise vállalat elnöke, aki férjével, Bharath Patillal közösen álmodta meg a speciális bölcsőt.

We all know the challenges which a new mother faces and that's what motivated us to comeup with #SmartCradle. Have a look at what all it does! @radhikagandhi #QInnovationForum #DesignIndia pic.twitter.com/6pnBlYfczP

