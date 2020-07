Darabokra tört a jégtábla a kutatótábor alatt

Megosztás Tweet



Hatalmas robajjal darabokra tört csütörtökön az az észak-sarkvidéki jégtábla, amelyen ősszel felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat minden idők legjelentősebb északi-sarkkutató expedíciójához.

A mintegy 2,5 kilométer széles, 3,5 kilométer hosszú jégtáblához mintegy 300 napja odafagyasztották a Polarstern (Sarkcsillag) német kutatóhajót és a jégen kutatótábort alakítottak ki. A hajó együtt sodródott a jégtáblával a Jeges-tengeren a sarkvidék belseje felé, ahová a jégtörőhajók nem lennének képesek utat törni a vastag téli jégben.

„Sikerült nyomon követni a jégtábla élettartamát október elejétől egészen darabokra töréséig” – közölte pénteken Markus Rex, a Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC) nevű nemzetközi expedíció vezetője, tökéletes időzítésnek nevezve a jégtábla összeroppanását.

A kutatók azzal számoltak, hogy az együtt sodródás 2020 júniusáig tart, amikor megindul az olvadás és a Polarstren kiszabadul a jég fogságából. A kutatótáborban 17 ország 300 tudósa váltja egymást a 140 millió eurós (46,5 milliárd forintos) expedíció keretében.

Elsősorban a klímaváltozást tanulmányozzák, hogy jobban megértsék, milyen hatást gyakorol a globális éghajlatra az Északi-sarkvidék, a Föld klímájában bekövetkező változások korai barométere, amely az elmúlt évtizedekben minden más térségnél gyorsabb felmelegedésen ment át.

Az expedíció következő részében a kutatócsoport tovább sodródik észak felé. "Most következik az utolsó hiányzó láncszem megfigyelése az északi-sarki tengeri jég éves változásának megértésben, nyár végén elkezdődik a jég újrafagyása" - mondta Rex.

Eleinte a Polarstern a jégtábla szélénél fog haladni addig, amíg a Triosnyikov akadémikus nevű orosz kutató jégtörőhajóval nem találkozik a következő napokban, a hajó hozza a következő személyzetet a Polarsternre.