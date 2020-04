Ufóvideókat hozott nyilvánosságra a Pentagon

Megosztás Tweet



A kételyek eloszlatása érdekében az amerikai védelmi minisztérium hivatalosan is nyilvánosságra hozott három rövid, azonosítatlan repülő tárgyakról szóló videót, amelyeket korábban egy magánvállalat tett közzé.

A Pentagon által kiadott videókon az azonosítatlan repülő tárgyak rendkívül gyorsan mozognak, miközben az infravörös kamerák rögzítik a jelenetet. A mozgóképes tartalmak közül kettőn az is hallható, ahogy a személyzetet ámulatba ejti a repülő tárgyak gyors irány- és helyváltoztatása – írta a CNN.

Bár a haditengerészet tavaly szeptemberben elismerte, hogy a videók autentikusak, az amerikai védelmi minisztérium csupán most hozta hivatalosan is nyilvánosságra azokat. A Pentagon szóvivője, Sue Gough szerint a mozgóképes tartalmakat a tévhitek tisztázása érdekében adták ki, mivel sokan úgy gondolták, hogy csupán egy részük került fel az internetre.

Alapos vizsgálat után kijelenthető, hogy a nem hivatalos videófelvételek érzékeny tartalmat nem fednek fel, és nem befolyásolnak semmilyen, a beazonosítatlan repülő jelenségek kapcsán folytatott későbbi nyomozást a légtérre való illetéktelen behatolások esetébe

– fejtette ki Gough a közleményben.

Az első videófelvétel 2017-ben szivárgott ki

A haditengerészetnek hivatalos iránymutatásai vannak arra, hogy a pilóták miként tehetnek jelentést, amikor úgy vélik, ufót észleltek. A videókat 2017. december és 2018. március között tette először közzé a To The The Stars Academy of Arts & Sciences nevű magáncég, amely az állítása szerint ismeretlen légi jelenségeket tanulmányoz.

Az egyik pilóta, aki 2004-ben az egyik azonosítatlan tárgyat észlelte, három éve a CNN-nek úgy nyilatkozott: az objektum megmagyarázhatatlan módon mozgott.

„Amint megközelítettem, dél felé fordult, hirtelen felgyorsult, és kevesebb, mint két másodperc alatt eltűnt” – mondta David Fravor nyugdíjas amerikai haditengerészeti pilóta.

A Pentagon 2012-ben leállította titkosított programját

A Pentagon korábban egy titkosított program keretein belül tanulmányozta az azonosítatlan repülő tárgyakkal való légi találkozások felvételeit, amelyet indítottak. A programot az egykori nevadai szenátor, Harry Reid kérésére indították el 2007-ben, azonban a Pentagon szerint 2012-ben végleg lezárták, mivel úgy ítélték meg, hogy magasabb prioritású kutatások, amelyek finanszírozást igényelnek.

Ennek ellenére Luis Elizondo, az titkosított program korábbi vezetője, 2017-ben a CNN-nek elárulta: úgy véli, nagyon meggyőző bizonyítékok vannak arra, hogy nem vagyunk egyedül.

Ezek a repülőgépek – nevezzük őket repülőgépeknek – olyan jellemzőkkel bírnak, amelyek jelenleg nem szerepelnek az Egyesült Államok vagy más országok adattárában

– fogalmazott Elizondo.

Harry Reid hétfőn egy Twitter-bejegyzésben közölte: örül annak, hogy a Pentagon hivatalosan is nyilvánosságra hozta a videókat, „de azok csak a kutatások és a rendelkezésre álló anyagok felszínét kapargatják, ezért az Egyesült Államoknak komoly, tudományos vizsgálatot kell indítania, a nemzetbiztonsági következményeket figyelembe véve”.

A címlapfotó illusztráció.