Soha nem látott magasságokba emelkedett a videókonferencia-programok felhasználóinak száma

A videóbeszélgetések és videókonferenciák területén eddig a 2003-ban kiadott Skype számított egyértelmű úttörőnek, de már a piacot évek óta uraló cégnek is egyre többet kell a háta mögé tekintenie.

Az új típusú koronavírus-járvány elterjedésének megakadályozására hozott korlátozó intézkedések miatt sokak számára az egyetlen mód a zökkenőmentes munkavégzésre és kapcsolattartásra a videókonferencia-programokban rejlik, ami miatt komoly átrendeződés tapasztalható az online szektorban, ahol az újítások mellett a marketingre is komoly hangsúly került.

A Zoom a semmiből tört elő

A Zoom nevű program az utóbbi hónapokban vált igazán ismertté, és a 2011 óta már a Microsoft égisze alá tartozó Skype első számú kihívói közé lépett. A januári adatokhoz képest a letöltések számát tekintve idén a Houseparty, a Slack, a Microsoft Teams és a Skype is profitált, a legnagyobb, robbanásszerű növekedés azonban egyértelműen a Zoomnál tapasztalható. A Statista felmérése szerint

Bár a letöltések számában elöl jár, az aktív felhasználókat tekintve a Zoom még mindig elmarad a legnagyobb riválisoktól. A Skype-ot naponta 59,1 millió felhasználó veszi igénybe, míg a vállalatok által előnyben részesített Microsoft Teamsnél ez az adat 44 millió.

A Teams aktív felhasználóinak növekedése a Statista szerint azért is érdekes, mert 2019-ben a program esetében még 20 millió volt ez a szám, amely csak március első felében 12 millióval emelkedett.

A Zoom a fiatalok, a cégek és a tv-műsorok körében is egyre divatosabb

Csupán a statisztikák alapján megállapítható, hogy a videókonferencia-programok közül a Zoom a legtrendibb, ami miatt a magánszemélyek mellett egyre több vállalat tér át a használatára. Állításuk szerint a tíz főt meghaladó dolgozói állománnyal rendelkező cégek közül már több mint 81 900 alkalmazza az applikációjukat.

A hirtelen növekedéshez hozzájárul a széles körű reklám is, melyet a cég kap. Legutóbb például az Egyesült Államok egyik ikonikus komédiaműsora, a Saturday Night Live szentelt nagy szerepet a műsor elkészítésénél a Zoomnak – írta a The Verge.

A rendhagyó műsorban, melynek a koronavírusból nemrég felgyógyult Tom Hanks színész volt a házigazdája, rengeteg poént sütöttek el a programmal kapcsolatban, így az egész produkció egy hatalmas marketingkampánnyal ért fel, aminek egyetlen üzenete volt: már mindenki a Zoomot használja.

Mindenki próbálja tartani a lépést

A Zoom előrelépése a legnagyobb videókonferencia-programok, így a Skype, a videóchat területén sok fejlődést elérő Facebook Messenger és a Microsoft Teams felhasználói bázisát is fenyegeti, az említett cégek pedig meg is kezdték a saját alkalmazásuk fejlesztését és reklámozását.

