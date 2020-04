A Samsung a legfejlettebb kamerafunkcióival frissíti az S10 és Note10 készülékeket

Megosztás Tweet



A dél-koreai cég a Galaxy S20 szériában megismert új, innovatív funkciókat hozza el az S10 és a Note10 telefonokra áprilistól – írta sajtóközleményében a Samsung Electronics.

„A Samsung nagyon fontosnak tartja, hogy Galaxy készülékein a kiemelkedő hardveres képességekkel és az intuitívan használható szoftverekkel a legjobb felhasználói élményt biztosítsa. Hazánkban április 6-tól elérhető frissítéssel a Galaxy S10 és Note10 készülékek tulajdonosai is megismerhetik a Galaxy S20 páratlan funkcióit” – mondta el Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője.

Továbbfejlesztett fotó- és videó lehetőségek

A legújabb szoftverfrissítés a jelenleg elérhető legfejlettebb Galaxy fényképező- és videórögzítő funkciókat hozza el a Galaxy S10 és Note10 mobilokra. Az Okos felvétellel a felhasználók egyszerre élhetik át és örökíthetik meg a pillanat teljességét a beépített MI technológiának köszönhetően. Az Okos felvétel többféle fotót és videórészletet készít egyszerre a kamerarendszerrel, majd ezekből a legjobbakat emeli ki.

Az S10 mobilokon a továbbfejlesztett Éjszakai Móddal és a Note10 készülékekre is megérkező „Éjszakai Hyperlapse” felvételekkel még a sötét jelenetek is életre kelnek, így a felhasználók színpompás felvételeket készíthetnek gyenge fényviszonyok között is.

A tökéletes kompozíció megtalálása után a Custom Filter lehetőség a kedvelt képek színei és stílusa alapján egy többször használható szűrőt hoz létre, amely később bármelyik képre alkalmazható lesz.

A leendő filmrendezők számára még több szerkesztési lehetőség áll rendelkezésre Professzionális videó funkcióval, mint például az ISO beállítása, a záridő módosítása vagy az expozíció szerkesztése. Felvétel közben lehetőség van az elő- és hátlapi kamerák közti váltásra.

Intelligens galéria és könnyebb megosztási lehetőségek

A frissítéssel a megörökített pillanatok még egyszerűbben rendszerezhetők a Galériában. Az MI technológiának köszönhetően a Clean Gallery funkció bekapcsolásával a Galéria automatikusan csoportosítja a hasonló témájú képeket, így átláthatóbbá teszi a különböző tartalmakat. A felhasználók az egyes csoportokat a kedvenc képeikkel jelölhetik. A képek böngészése közben bármelyik fotóra ránagyíthatnak, majd a bal felső sarokban található Quick Crop gombbal a megfelelő méretre igazíthatják.

A tartalmak egyszerű rendszerezése mellett azok megosztása is gyorsabbá válik. A Quick Share-rel a felhasználók akár egyszerre több közeli készülékkel is megoszthatnak fotókat, videókat vagy nagyméretű fájlokat. A Zene Megosztással pedig már nem kell megszakítani a létező Bluetooth kapcsolatot a hangszóróval azért, hogy valaki más is lejátszhassa zenéjét az eszközön.

