Az online játékplatformok alig bírnak a megnövekedett kereslettel

A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt egyre többen maradnak otthon a betegség terjedésének megakadályozása érdekében, és a négy fal között töltött idő alatt sokan fordulnak a videójátékokhoz unaloműzőként.

Ennek eredményeként az online játékszolgáltatások területén tevékenykedő cégek hatalmas megnövekedést tapasztalnak a forgalmukban, de néhány vállalatnál – főleg a legnépszerűbbeknél – nehezen tudják tartani a lépést a megnövekedett kereslettel. Emiatt a Microsoft játékkonzoljainak online szolgáltatását biztosító Xbox Live-nál és a Nintendo Online-nál is bekövetkezett néhány rövid leállás az elmúlt héten – írta a Mirror.

Március 15-én még az Xbox Live állapotfigyelő oldala is beleroskadt a látogatók számába, míg a Nintendo Online március 17-én, majdnem kilencórás leállást tapasztalt a vállalat hálózati adatai szerint. Mindkét cég szolgáltatásai gyorsan helyreálltak, de a szünetek kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a különböző országok széles sávú hálózatai hogyan fogják kibírni az egyes online játékplatformok további igényeit.

A problémák ellenére egyik társaság sem a kormányzati lépéseket vádolta a leállások miatt, Phil Spencer, az Xbox vezetője is inkább a napos oldalát nézte a megnövekedett forgalomnak.

It’s heartening to hear from so many people using gaming as a way to stay connected during these times. Play is a fundamental human need. Proud to be part of an industry that can offer escape and fun right now. Stay safe. https://t.co/1TOjzYLHeD

