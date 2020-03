Sokféleképpen pótolható online a közös filmnézés

Bár a közösségi érintkezéseket manapság érdemes kerülni, számos olyan eszköz és bővítmény létezik, amellyel egy baráti csapat online pótolhatja a társasági élményeket.

A mostani rendkívüli helyzetben az emberek sok olyan csoporttevékenységet kényszerülnek kihagyni, amelyhez a hétköznapi életben hozzászoktak. Ilyen például a közös filmnézés. A Netflix Party Google Chrome-bővítménnyel azonban ez a probléma könnyedén áthidalható online.

A streaming cég közös filmezéshez kifejlesztett eszköze lehetővé teszi, hogy a felhasználók a tartalmak megtekintése alatt egy chatablakban beszélgessenek egymással, ezzel is csökkentve az egyedüllétet – írta a The Verge, amely egy rövid instrukciót is készített a funkció használatához.

Ahhoz, hogy a bővítmény működjön, minden felhasználónak külön be kell jelentkeznie a saját Netflix fiókjába. Ezután a társaság egyik tagja választhat egy filmet vagy sorozatot, amelyet a Netflix Party szinkronizál a fiókok között, így mindenki a saját otthonából, de egy időben nézi ugyanazt a tartalmat.

A Netflix Party szöveges csevegési funkciót tartalmaz a képernyő oldalán, ezáltal a társaság tagjai valós időben reagálhatnak és cseveghetnek az adott filmről vagy sorozatról.

Netflix Party megrendezése:

Töltse le a bővítményt.

Nyissa meg a Netflixet, és kezdje el a választott tartalom lejátszását.

A Netflix Party-bővítmény ikonja ezután szürkéről pirosra vált. Kattintson rá.

Megjelenik egy ablak, amely felkínálja önnek a „Netflix Party létrehozása” lehetőséget. Ezt követően választhat úgy, hogy teljes mértékben ön irányítja a lejátszást és annak megállítását, vagy mindenki számára megengedi, hogy a saját ütemében nézze a mozgóképes tartalmat. Kattintson a „Party indítása” lehetőségre.

A bővítmény ezután generál egy linket, melyet a barátaival megosztva elindíthatja a közös filmnézést.

Azoknak, akik a közös filmnézéshez csatlakozni szeretnének, elég a linkre és a Netflix Party-ikonra kattintaniuk.

Nem a Netflix Party az egyetlen módja annak, hogy virtuális filmnézéseket rendezzenek a baráti társaságok. Ha webkameráikon keresztül szeretnék látni és hallani egymást netflixezés közben, arra ott Scener program. Ha inkább a YouTube-on keresik a közös szórakozás lehetőségét, használhatják a Metastreamet, amely szintén szöveges csevegési funkcióval van ellátva, míg a TwoSeven nevű letölthető eszközzel a videómegosztó óriás mellett az Amazon Prime Video vagy az HBO Now nézése közben lehet online videóbeszélgetést folytatni.

A címlapfotó illusztráció.