Hosszabb ideig is életben maradhat a levegőben a koronavírus

Az új típusú koronavírus-járvány okozója, a SARS-CoV-2 vírus az emberi testen kívül hosszú időn át életképes; a levegőbe kerülve még 3 órával később is kimutatható volt egy helyi idő szerint kedden az Egyesült Államokban bemutatott, de szakértők által vitatott módszerrel készült tanulmány szerint.

A The New England Journal of Medicine című orvosi szaklapban közzétett kutatás eredménye azt mutatja, hogy a vírus a 2003-as, szintén Kínából indult súlyos akut légzőszervi szindrómát (SARS) okozó SARS-CoV vírushoz hasonló időn át képes életben maradni a szervezeten kívül, így sokkal gyorsabb terjedését nem ez, hanem az okozhatja, hogy sokkal könnyebben terjed tünetmentes vírushordozók útján.

A kutatást az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC), a Kaliforniai Egyetem és a Princeton Egyetem tudósai végezték, akik arra jutottak, hogy a vírus műanyag és acélfelületeken 2-3 napig is életképes, kartonpapíron pedig 24 óra alatt pusztul el.

A kutatók spray-vel, folyadékban oldva juttatták a levegőbe a vírust, és azt találták, hogy még 3 óra elteltével is kimutatható. Emiatt számos szakmai bírálat érte a tanulmány készítőit, mert több szakértő vitatja, hogy a spray használata megfelelően utánozná a köhögést vagy a tüsszentést. Azt mondják, hogy a köhögés vagy tüsszentés révén a levegőbe kerülő vírusok nem életképesek pár másodpercnél tovább.

A címlapfotó illusztráció.