A felrobbant meteorit újabb darabját találták meg

A délkelet-szlovéniai Novo Mesto közelében újabb darabját találták meg a február végén Szlovénia fölött széthullott meteoritnak, a geológusok további darabok után kutatnak - közölte a helyi sajtó csütörtökön.

Bojan Ambrozic geológus maga is szemtanúja volt a robbanásnak, amely olyan erős volt, hogy a szlovéniai Novo Mestótól Fiumén (Rijeka) keresztül Zágrábban is lehetett hallani, és a földrengésmérők is érzékelték.

Az első meteoritdarabot múlt héten találta meg egy helyi lakos háza udvarában. A kő 203 grammot nyom, és az első elemzések szerint a kondritok csoportjába tartozik. Ez a leggyakoribb meteoritfajta, amely a Földre hullik.

„A második darab jóval nagyobb, súlya 469 gramm, és struktúrájában teljesen eltér az első meteoritdarabtól, mert összetétele törmelékkő vagy breccsa” – mondta a szlovén Alkalmazott Anyagtudományi és Nanotechnológiai Kiválósági Központ tudósa. Hozzátette: a most megtalált meteoritdarab szerkezete arra utal, hogy a meteorit nagyon nagy és heterogén összetételű volt, ezért még érdekesebb feladat az újabb darabok felkutatása.

A breccsákban nagyméretű kőzettöredékeket, kőzetszilánkok vannak beágyazva. A breccsák jelentőségét az adja, hogy bennük távoli területről származó többféle idegen kőzetszilánk is megtalálható. Minden meteorit egykor egy aszteroida része volt, amelyek időnként relatív nagy sebességgel ütköztek egymással, ez pedig változásokat okozott a kristályok és a meteoritok textúrájában – írta blogján a geológus, aki szerint a meteorit darabjai 30 kilométer hosszú, és három kilométer széles szórásmezőben terültek szét.

Péntektől új darabok után kutatnak, amelyek között lehetnek tíz kilósak is – jelezte. Ambrozic korábban azt mondta, hogy tűt keresnek a szénakazalban.

„Most, hogy megtaláltuk a szénakazalt, már csak a tűt kell megkeresni” – fogalmazott.