Két új cickányfajt fedeztek fel a kínai Sárga-hegyen

Két új cickányfajt fedeztek fel a Kína keleti részén lévő Huang-sanon, vagyis a Sárga-hegyen.

A hegyért felelős közigazgatási hatóság közlése szerint a két faj közepes méretű egyedekből áll. A Crocidura anhuiensis és a Crocidura huangshanensis neveket kapták, az első a tartomány, a második a hegy nevét foglalja magában. A fehérfogú cickányok alcsaládjába tartoznak. Alaktani és törzsfejlődéstani elemzés alapján azonosították őket.

Chinese researchers have discovered two new shrews of the genus Crocidura, the Crocidura anhuiensis and the Crocidura huangshanenis, at the Huangshan scenic area in Anhui province. pic.twitter.com/K1tNutXbzg

