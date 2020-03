Vérvörösre színezte az Antarktiszt egy hóalga

Vérvörösre színezte a tájat egy hóban élő alga egy antarktiszi ukrán kutatóállomás körül. A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik a Chlamydomonas nivalis nevű, mikroszkopikus méretű algafaj – közölte Facebook oldalán az ukrán gazdasági minisztérium.

The blood-red snow is caused by the germination of the microscopic algae. The algae has been named Chlamydomonas nivalis which is capable of surviving in sub-zero temperatures.https://t.co/WXkvnPAenR

