Már egykamerás telefonokkal is lehet 3D-s képet posztolni

A Facebook bejelentette, hogy újításának köszönhetően most már azok is posztolhatnak 3D-s fényképeket az idővonalukra az alkalmazásából, akiknek régebbi, egy kamerával rendelkező okostelefonjuk van, sőt az új megoldásnak köszönhetően az előlapi kamerákkal ezentúl akár 3D-s szelfik is készíthetők – írta a The Verge.

A 3D-s fotó szolgáltatást – melyet először 2018 októberében tettek elérhetővé – korábban kizárólag azokkal a készülékekkel lehetett igénybe venni, melyek két vagy több kamerával rendelkeztek, mivel a Facebook ezeket a kiegészítő lencséket használta arra, hogy létrehozza a kép mélységét.

A cég tájékoztatása szerint az új egykamerás technika gépi tanulást alkalmaz a kép háromdimenziós szerkezetének megalkotására a 3D effektus létrehozása érdekében. A cég az alábbi animációval mutatja be mélységgenerációs folyamatot.

(Forrás: Facebook)

A Facebook szerint bárki, aki iPhone 7-es illetve frissebb verziójú Apple telefonnal, vagy „egy újabb középkategóriás Android készülékkel rendelkezik, képes lesz a 3D fotó eszközt használni az alkalmazásában.

A címlapfotó illusztráció.