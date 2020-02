Egyszerűbb és kezelhetőbb lesz a Facebook Messenger

A Messenger szélesebb körű korszerűsítésének részeként hamarosan eltűntek csevegőbotok és a játékok az applikációból.

A hírek szerint a Facebook Messenger kezelése még könnyebbé válik a Fedezés fül eltávolításával, amely eredetileg egy kísérlet volt a közösségi hálózattól, hogy chatbot platformját bevezethesse a privát üzenetküldő alkalmazásába. A változást először tavaly augusztusban jelentették be, és a TechCrunch most arról számol be, hogy az átállás már a jövő héten kezdődik – írta a The Verge.

A 2018-ban közölt átfogó Messenger-újratervezés után a Facebook ígéretet tett arra, hogy az alkalmazást egyszerűbbé és kevésbé zsúfolttá teszi. Most, az egykori termékvezető, Stan Chudnovsky vezetésével az alkalmazást korszerűsítették, valamint összhangba hozták funkcionális üzenetküldő alkalmazásként betöltött alapvető szerepével.

Az AMI Social Media munkatársa, Jeff Higgins képernyőfotókat juttatott el a TechCrunch-nak, melyekből kiderül, miként is néz majd ki az új dizájn:

(Fotó: Twitter)

Eltűnt a Felfedezés lap, amely az áttervezés előtt a jobb oldalon volt elhelyezve, ahol üzleti fiókokat találhatott a felhasználó, melyek közül néhányat mesterséges intelligencia robotok működtettek.

A Facebook Instant Games funkciót is eltávolították. Az azonnali játékok továbbra is megtalálhatók az interneten, de a Messenger és a Facebook alkalmazásból többé már nem elérhetők.

Az új kialakításban a felesleges funkciók helyett a Facebook inkább a kapcsolatokat népszerűsíti. Az „Emberek” fülön nagy területet szentelt azoknak az ismerősöknek, akik nemrég frissítették a történeteiket, valamint szintén ezen az opción egy névjegyzék is található, amelyen a leggyakrabban felkeresett barátok közül az éppen elérhetők láthatók.

A címlapfotó illusztráció.