Ismét változtathat a hírfolyamon az Instagram

A posztok kronológiai sorrendben való megtekintése az alkalmazás egyik legkeresettebb funkciója, és Jane Manchun Wong információi alapján az Instagram már teszteli az újítást – írta a Mirror.

Wong egy Twitter-bejegyzésben osztott meg képeket a funkcióról, és azt írta: Az Instagram a „Legújabb posztok” funkción dolgozik.

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts

This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020