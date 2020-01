A Google új funkciójával legálisan lesznek rögzíthetők a beszélgetések

A kép illusztráció (Fotó: EPA/Justin Lane)

A 9to5Google jelentése szerint a Google Phone-alkalmazás legújabb verziójában felfedezett kód további részleteket fedett fel a – nem hivatalos – hírek szerint érkező hívásrögzítőjéről. A legérdekesebb egy olyan kódrészlet, amely szerint a várható kiegészítő funkciók egyike támogatja majd a hívások rögzítését és átmásolását más eszközre – írta a The Verge.

Az újonnan felfedezett kód arról is lerántja a leplet, hogy a Google miként próbálja teljesíteni a biztonsággal és magánélettel kapcsolatos szabályozásokat, amelyek az Android 10-ben megakadályozták a hívások rögzítését. Az információk szerint az alkalmazás figyelmezteti a felhasználót, hogy tartsa be a hatályos törvényeket, miközben használja a funkciót, valamint egy rövid hangüzenetet is lejátszik, hogy figyelmeztesse a beszélgetés résztvevőit arról, hogy a hívás rögzítésre kerül.

A rögzített hívásokat a telefonon állítólag a hívásnaplóból lehet majd lejátszani, míg más eszközökre minden hangfájl .waw formátumban lesz exportálható.

