A világ legkisebb repülő személyautója már 2023-ban piacra kerülhet

A Harry Pottertől a The Jetsons című sorozatig a repülő autók a legtöbb sci-fi sikerfilm alapkövei voltak, a futurisztikus járművek azonban már nem csak a fantázia szüleményei. Lassan, de biztosan valósággá válik a tech rajongók legnagyobb álma, amit az is bizonyít, hogy a világ legkisebb repülő autóját már a levegőben is tesztelik.