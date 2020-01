Évente kétszázötven gramm műanyagot fogyasztunk

Világszerte komoly gondot okoz a hatalmas mennyiségű műanyag szemét. Több ország után legutóbb a Fidzsi-szigeteken tiltották be a műanyag zacskók gyártását és forgalmazását. Konkrét intézkedések várhatók Magyarországon is a műanyaghulladékok – kiváltképp a PET-palackok és az egyszer használatos nejlonzacskók kapcsán – jelentette be a miniszterelnök január 9-én a Nemzeti klímastratégiát is felvázoló Kormányinfón.