Komoly spórolást jelenthet, de kevesen ismerik a megosztáson alapuló gazdaság előnyeit

Míg a digitális térben nagyobb a hajlandóság a javaink, szolgáltatásaink megosztására, addig a való életben nehezebben osztozkodunk – ez is befolyással van a magyarországi közösségi gazdaság gyors elterjedésére, derült ki a Sharing Economy Szövetség januári, közösségi közlekedés tematikáját górcső alá vevő kerekasztal beszélgetésén.

Forrás: Sharing Economy Szövetség

Az utóbbi években a turizmus, a pénzügyek, a HR és a közlekedés területére is betört a közösségi és a megosztás alapú gondolkodás. Az Egyesült Államokban akár már luxusruhát is lehet közösségi alapon bérelni, hazánk egyelőre inkább még csak most kezd ismerkedni ezekkel a lehetőségekkel. Négy, a közösségi közlekedésben és városfejlesztésben szerepet vállaló szervezet: a GreenGo, a Járókelő.hu, a Lime és az Oszkár TeleKocsi szakemberei vitatták meg a Sharing Economy Szövetség (SESz) idei első kerekasztal beszélgetésén az üzleti modell kihívásait, a 2020-as trendeket, innovációkat és kihívásokat.

Továbbra is kevesen ismerik vagy éppen értik a megosztáson alapuló cégeket, ezek előnyeit és újító törekvéseiket Pribék Márton, a SESz kommunikációs vezetője szerint.

A pénz jó motiváló erő a megosztás serkentésére

Finta Kriszta, az Oszkár TeleKocsi marketingvezetője szerint a való életben nem akarunk osztozkodni még rokonnal, vagy az irodában mellettünk ülővel sem, nemhogy egy idegennel.

„A sharing economy, a közösségi megosztás ezt még visszafordíthatja. Először lehet, hogy kényelmetlenül érezzük magunkat, ha egy ismeretlen ül be az autónkba, de amint rájövünk, hogy ezzel az üzemanyag-költségünk nagy részét is tudjuk fedezni, máris motiváló tényező lehet” – tette hozzá. Kiemelte, az utóbbi évben 15 százalékkal emelkedett a megvalósult utazások száma.

A megosztott elektromos közlekedési eszközöket képviselő Lime és GreenGo stabil felhasználói bázissal rendelkezik Budapesten, de még van lehetőség növekedésre. Kiemelték, hogy a közösségi közlekedésben ritka az olyan felhasználó, aki csak egyféle eszközt használ. Míg hosszabb utak során inkább autóba ülnek, vagy robogóra pattannak a lakosok, rövidebb távokra, autóval nem megközelíthető, vagy éppen forgalmas helyekre inkább rollert, biciklit választanak. Így folyamatos a kereszthasználat, sőt ez összefonódik a fővárosi tömegközlekedéssel is – nyilatkozta Tóth Tamás, a Lime magyarországi képviselője.

A közelmúltban megjelent kutatásokból az derült ki, hogy egyelőre a lakosság csak egy kis hányada fedezte fel magának az ilyen típusú szolgáltatásokat. A vállalatok komoly kampányai ellenére még szükség van a közösségi autómegosztás építésére. Budapesten 30-40 ezer főre becsülik a felhasználók számát, ami egyelőre erősen elmarad a közel azonos méretű Bécstől, ahol ez a szám 100 ezer fő körül van – ismertette Lakinger József, a kizárólag elektromos autóflottával működő GreenGo marketingért felelős szakembere.

Az információhiány a fejlődés egyik legfőbb gátja

A kerekasztal résztvevői legnagyobb kihívásként a felhasználók körében megjelenő információhiányt, és a lakosság érdektelenségét említették. Mezős Balázs, a Járókelő.hu képviselője kifejtette, hogy a platformunk célja a lakosság ösztönzése a felelős, fenntartható gondolkodásra és a város jobbá tételére.

„Ha látnak egy törött padot, egy rosszul elhelyezett, gyalogosokat akadályozó töltőállomást, jelezzék, és ne menjenek el mellette. Folyamatosan dolgozunk különböző szemléletformáló kampányokon, keressük a legjobb megoldást a városlakók megszólítására, igyekszünk felhívni a figyelmet a gyalogos közlekedés fontosságára, előnyeire. Egyúttal ne feledjük, hogy a városnak fizikai korlátai vannak, vagyis nem férünk el! Egyszerűen nem lehet, hogy mindenki, mindig 10 négyzetmétereket foglaljon el belőle”.

A városkommunikációs szakember kiemelte, hogy jelenleg egy 50 fős önkéntes bázissal működnek országszinten, akik célja és feladata, hogy a gyalogosok által bejelentett problémákhoz, károkhoz tartozó illetékes szervezeteket megkeressék, és így a felmerülő gondokat mielőbb javítani tudják.