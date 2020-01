A kémkedéssel vádolt ToTok újra elérhető a Google áruházában

A Google a kitiltását követően újból letölthetővé tette az Egyesült Arab Emírségeknek való kémkedéssel megvádolt ToTok csevegő alkalmazást a Play Áruházban.

A kép illusztráció (Fotó: Twitter)

A ToTok eredetileg biztonságos csevegő applikációként került bemutatásra, amely olyan országokban is használható, ahol nyugati riválisai, például a WhatsApp és a Viber csak korlátozottan elérhetők. A szolgáltatás ennek megfelelően több millió felhasználót gyűjtött a tavalyi bevezetése óta – írja a The Verge.

Egy titkos amerikai hírszerzőirodától kapott információra hivatkozva azonban a The New York Times a múlt hónapban arról számolt be, hogy az Egyesült Arab Emírségek a szolgáltatást az azt letöltő felhasználók beszélgetéseinek, mozgásának, kapcsolatainak, találkozóinak, valamint hang- és képanyagainak nyomon követésére próbálta használni.

A The Times azt írta, hogy az alkalmazás mögött valószínűleg az Abu Dhabi-i kiberbiztonsági és hacker társaság, a DarkMatter áll, melyet szoros szálak fűznek az Egyesült Arab Emírségek kormányához.

Levették a Play Áruházból, majd újra elérhetővé tették

Nem sokkal az információ közzététele után az alkalmazást az Apple App Store-ból és a Google Play Áruházból is levették. Bár előbbi még továbbra is feketelistán tartja, a Google azóta csendben újra elérhetővé tette az applikációt.

A Google szóvivője nem kommentálta, miért állították vissza az alkalmazást. Azonban a tény, hogy a techóriás úgy döntött, eltávolítja, majd később visszahozza az applikációt azt sugallja, legalább megvizsgálta a szolgáltatást a Play Áruház feltételeinek megsértése miatt.

„Komolyan vesszük a biztonsági és adatvédelmi szabályzat megsértéséről szóló jelentéseket” – mondta a Google szóvivője nyilatkozatában, és hozzátette: ha olyan viselkedést találnak, amely sérti irányelveiket, akkor cselekszenek.

A ToTok továbbra is tagad

A ToTok minden vádat tagad. A múlt hónapban tett nyilatkozatában kijelentette: értékeli a nyitottságot, az őszinteséget és az átláthatóságot, és azt jósolta, hogy hamarosan visszatér az App Store-ba és a Google Play Áruházba, hogy a több százezer új felhasználó, akinek egyelőre várakoznia kell, végre csatlakozhasson a ToTok közösségéhez.

A címlapfotó illusztráció.