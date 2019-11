Önmegsemmisítő üzeneteket tesztel a WhatsApp

A WhatsApp új funkciója egy bizonyos idő elteltével automatikusan törli az üzeneteket, ám egyelőre úgy tűnik, hogy a tesztelés alatt álló önmegsemmisítő üzenet lehetősége csak a csoportos beszélgetésekben működik.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock/Mercigod)

A Mirror a WABetaInfo jelentése alapján azt írja, hogy az önmegsemmisítő funkció először „eltűnő üzenetek” néven tűnt fel az egyik legnépszerűbb csevegő alkalmazás béta verziójában, októberben.

A WABetaInfo azonban felfedezte, hogy a legújabb Android-frissítés is tartalmazza, amelyben ezúttal „üzenetek törlése” néven szerepel.

Egy óra vagy egy év után is törlődhetnek az üzenetek

Az új funkcióval a felhasználók kiválaszthatják, hogy az új üzenetek – egy órától akár egy évig – mennyi ideig maradjanak elérhetők a törlésük előtt.

„Ha engedélyezve van, a szolgáltatás a kontakt információban vagy a csoportbeállításokban kapcsolható be, de csak a rendszergazdák engedélyezhetik a funkciót egy csoportban” – írja a WABetaInfo.

Az továbbra sem egyértelmű, hogy a WhatsApp bevezeti-e az új szolgáltatást, és ha igen, akkor mikor teszi elérhetővé az összes felhasználó számára.

A WhatsApp egyre több felhasználóbarát funkciót ismertet

Az új funkció híre nem sokkal azután került napvilágra, hogy a WhatsApp bemutatta tíz tippjét, amelyek segítenek a felhasználóknak a legtöbbet kihozni az alkalmazásból.

Az ajánlott tippek között sok olyan megoldás van, ami inkább a közösségi élményt színesíti, mint a matricák használata és bővítése, az egyedi státusz beállítása, a hangüzenetek kéz nélküli felvétele, a leggyakrabban felkeresett ismerős meghatározása, vagy a kedvenc beszélgetőpartnerek és csoportok kitűzése a csevegési lista elejére.

A WhatsApp azonban olyan tippeket is bevett a válogatásba, amelyekről kevés felhasználónak van tudomása. Ilyen például a „lopakodó” üzemmód. Ezzel anélkül olvashatók el az üzenetek, hogy a feladó értesítést kapna arról. A WhatsApp a Mirrornak azt is megjegyezte, hogy azoknak, akik folyamatosan el szeretnék rejteni a kék pipát – ami a feladónak jelzi, hogy üzenetét elolvasták –, lehetőségük van ennek a beállítására is, azonban a legtöbb felhasználónak elég, ha csak egy-egy üzenetre vet lopakodó módban egy pillantást.

Szintén hasznos funkció, hogy könyvjelzőzni lehet azokat az üzeneteket, amelyekre később szüksége van a felhasználónak, vagy sokszor vissza kell rá keresnie a beszélgetésben. Emellett a másik nagy probléma, ami sokak számára fejtörést okoz, az a csoportok kezelése. A WhatsApp azonban rámutatott, az is beállítható, hogy bizonyos személyek ne tudják engedély nélkül hozzáadni a felhasználót egy csoportbeszélgetéshez, valamint az egyedi hátterek, témák és egyebek átváltása is korlátozható egyetlen adminisztrátorra.

A címlapfotó illusztráció.