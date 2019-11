A dubaji rendőrség is bevásárolna a Tesla új pickupjából

A dubaji rendőrség utalást tett arra, hogy a Tesla új Cybertruckja is csatlakozhat impozáns autós flottájához, melyben Bugatti, Aston Martin és három Porsche is található.

(Fotó: Twitter)

Dubaj rendőrsége közösségi médiaposztjában jelezte, hogy 2021-es megjelenése után az új Tesla Cybertruck is járőrözhet majd a város utcáin – írja a Business Insider.

Impozáns flottához csatlakozhat a golyóálló pickup

Twitter-fiókjukban a Cybertruck fotóját a dubaji rendőrség jelvényével és színeivel díszítve tették közzé, a bejegyzést azóta 1500-an kedvelték.

A dubaji rendőrségről köztudott, hogy szereti csúcsteljesítményű modellekkel bővíteni autóflottáját, melyben már egy Bugatti Veyron, egy Aston Martin One–77, egy Bentley Continental GT, három hibrid Porsche Panamera és két BMW i8 is található.

A golyóálló üveggel ellentétben a Tesla marketingértéke bizonyított

A golyóálló elektromos pickupot múlt hét csütörtökön mutatták be Los Angelesben, ahol izgalmas kihívások elé állították a szögletes monstrumot, hogy bizonyítsák strapabíróságát. Tervezője, Franz von Holzhausen egy óriási kalapáccsal ütött rá többször az autó ajtajára, amely remekül bírta a megpróbáltatást, ezzel is bizonyítva, hogy kisebb kézifegyverekkel szemben a modell golyóálló. A Cybertruck a vontatóversenyen is kitűnően megállta a helyét.

Amikor azonban az üveget tesztelték, az a neki hajított fémgolyótól – Elon Musk és az autó tervezőjének legnagyobb meglepetésére – erősen megrepedt. Muskék azóta megtalálták a probléma okát, és a közösségi médiában igyekezték bizonyítani, hogy bár még ráfér némi fejlesztés, a Cybertruck igenis bírja a strapát.

A kaliforniai cég a kínos bemutató óta több Twitter-bejegyzésben is megvédte az új terepjárót, a Tesla vezérigazgatója az egyik posztjában pedig legutóbb arra utalt, hogy a társaság már 250 ezer megrendelést kapott a monstrumra.

Az új Cybertruck háromféle változatban lesz elérhető. Az egymotorossal 400 kilométert lehet megtenni, és 3,4 tonnányi terhet vontatni, míg a kétmotoros verzió 480 kilométeres hatótávú és 4,5 tonnás vontatásra képes.

A legborsosabb árú, húszmillió forintos változatot három motorral szerelték fel, mely 800 kilométeres távot tesz meg egy töltéssel, és 6,3 tonnát tud elhúzni.