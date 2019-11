Vizsgálják az Apple „szexista” hitelkártyáját

A nyomozást a felhasználói panaszok alapján indították, miután többek között az Apple társalapítója, Steve Wozniak is jelezte, hogy a keret meghatározására használt algoritmusok elfogultak lehetnek a nőkkel szemben – írja a BBC.

A New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma (DFS) felvette a kapcsolatot az Apple Cardot üzemeltető Goldman Sachs nevű befektetési bankkal. A DFS szerint akár szándékos a megkülönböztetés, akár nem, az sérti a New York-i törvényt.

Hússzor magasabb hitelkeretet kapott a feleségénél

A Bloomberg hírügynökség szombaton számolt be arról, hogy David Heinemeier Hansson technológiai vállalkozó arra panaszkodott, az Apple Card hússzor magasabb hitelkeretet adott neki, mint a feleségének. Egy Twitter-bejegyzésben Hansson azt írta, hogy annak ellenére kapott kedvezőbb keretet, hogy feleségének jobb a hitelképességi besorolása.

Később Wozniak – aki Steve Jobs oldalán az amerikai techóriást alapította – arról posztolt a Twitteren, hogy ugyanez történt vele és feleségével, annak ellenére, hogy nincsenek külön bankszámláik vagy ingóságaik.

The same thing happened to us. We have no separate bank accounts or credit cards or assets of any kind. We both have the same high limits on our cards, including our AmEx Centurion card. But 10x on the Apple Card.

— Steve Wozniak (@stevewoz) November 10, 2019