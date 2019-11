A Samsung megoldásai nyertek CES 2020 Innovációs Díjat

A Samsung 46 új termékinnovációs megoldását ismerték el a CES® 2020 Innovációs Díjával, köztük három termék a Legjobb Innováció díjat nyerte el kategóriájában – írja sajtóközleményében a Samsung.

Samsung Galaxy S10 5G (Fotó: Samsung)

Ebben az évben a vállalat díjnyertes megoldásai között több termékkategória is megtalálható, ezek a kijelzők, a játék, a szoftverek és mobilalkalmazások, a beágyazottt technológiák, a technológiák egy jobb világért (Tech for a Better World), a fenntarthatósági megoldások, az otthoni audiovizuális eszközök és kiegészítők, a számítógépes hardverek, az egészség és wellness, fitness eszközök, a sport és biotechnológia, a viselhető okoseszközök, a mobileszközök és kiegészítők, a számítógépes kiegészítők, valamint a háztartási gépek és okosotthon megoldások.

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ismét díjazták a szórakoztató elektronikában és a digitális megoldások terén létrehozott innovációinkat, amelyek hatással vannak a felhasználók mindennapi életére és minden eddiginél szélesebb körű felhasználást tesznek lehetővé – mondta el YH Eom, a Samsung észak-amerikai elnöke és vezérigazgatója. Hozzátette: ez az év mérföldkő számukra a CES-en díjazott termékek számát illetően.

A Samsung alábbi termékei érdemelték ki a CES Innovációs Díjat: Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Note10+ 5G, Samsung Galaxy Note10 / 10+, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy A50, Galaxy Watch Active2, Samsung 30.72TB PCIe Gen4 NVMe SSD, Samsung Global Goals Applikáció.

A CES Innovációs Díját a kiállítás tulajdonosa és szervezője, a Consumer Technology Association (CTA) támogatja. A Samsung több díjazott terméke is megtekinthető lesz a CES 2020 rendezvényen, 2020. január 7-től 10-ig.