Francia borokkal végeznek különleges kísérletet a Nemzetközi Űrállomáson

Tucatnyi palack francia bor érkezett a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) hétfőn. A szállítmányt nem az űrhajósoknak szánták, hanem kutatási célokra.

A kép illusztráció – Nemzetközi Űrállomás, 2019. március 22-én (FotóMTI/AP)

A híres bordeaux-i vörösbor egy évet tölt az űrben, majd visszatér a Földre. A tudósok azt vizsgálják, hogyan hat a súlytalanság és az űr sugárzása az érlelődési folyamatra. Az ismeretek segíthetnek új ízek és termékek előállításában az élelmiszeriparban.

A palackokat egy Northrop Grumman-kapszulában indították útnak Virginiából még szombaton, és a szállítmány hétfőn dokkolt az űrállomáson. Minden palackot külön fémtartályba csomagoltak, nehogy összetörjön az úton.

A borokkal kapcsolatos kísérletben a francia Bordeaux-i Egyetem és bajor egyetemek vesznek részt egy luxemburgi startup cég, a Space Cargo Unlimited szervezésében.

A kísérlet tudományos igazgatója, az Erlangen-Nürnberg Egyetemen dolgozó Michael Lebert magyarázata szerint a borkészítésben az élesztő és baktériumok is szerepet játszanak, kémiai folyamatok zajlanak, és ezért a bor ideális alanya egy kozmikus kutatásnak. Az űrben érlelt bort összehasonlítják majd a Földön érlelt bordeaux-ival. A kísérlet befejezése után a megmaradt bort azok kapják, akik segítettek a kutatás finanszírozásában.

A luxemburgi vállalat a következő három évben hat kísérletet tervez az űrben, ezek közül az első a bor kutatásával kapcsolatos. Mint mondták, kutatásaik a változó világban a mezőgazdaság jövőjével kapcsolatban adhatnak válaszokat.

A NASA megnyitotta az űrállomást az ilyen típusú üzleti lehetőségek előtt, és alkalmanként a privát űrmissziókat is lehetővé teszi.

Ennek jegyében hétfőn a Cygnus-kapszulában egy csokiskeksz sütésre tervezett különleges sütőt is küldtek az űrállomásra, továbbá olyan karbonszálmintákat, amilyenekből az olasz Lamborghini sportautók karosszériája készül. Korábban a Budweiser küldött árpamagokat az állomásra, már arra gondolva, hogy majd a Marson is ihassák a sörüket az első telepesek. 2015-ben pedig egy japán alkoholgyártó küldött whisky-t és más italokat az űrbe, hogy teszteljék a mintákat, és már a Scotch is járt az űrben egy másik kísérlet részeként.

A borokkal nem a mostani az első űrkísérlet: egy francia űrhajós a Discovery fedélzetére vitt magával egy palackot 1985-ben.

A Nemzetközi Űrállomáson jelenleg három amerikai, két orosz és egy olasz űrhajós dolgozik.