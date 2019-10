Keresztény vértanú templomát tárják fel Izraelben

A Jeruzsálemtől harminc kilométerre, nyugatra fekvő Bét-Semes város új negyedében, Ramat Beit Semesben, egy új lakópark építését kezdték meg. Az építkezési munkálatokat megelőzve, a régészek már három éve ásatásokat végeznek a környéken. E feltárások során fedezték fel az ősi, a bizánci korban épült hatalmas keresztény templom romjait – olvasható a Haaretz cikkében.

A 1,500-year-old mosaic floor decorated Byzantine church, named “Church of the Glorious Martyr,” was discovered in Ramat Beit Shemesh, Israel. pic.twitter.com/fxGhfdVcuG

