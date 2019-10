Szélhámos Android-alkalmazásokról rántották le a leplet

Milliók által telepített rosszindulatú Android-alkalmazásokat lepleztek le, melyek a felhasználó telefonján a háttérben megbújva adatokat lopnak és lemerítik a telefon akkumulátorát. Kiberbiztonsági szakértők több tucatnyi szélhámos applikációt jelentettek, melyek közül az egyik több mint ötmillió letöltésnél jár.

A vizsgálat során feltárt alkalmazások többsége elrejti magát, így nehéz törölni őket. A letöltésük után tönkretehetik a telefon akkumulátorának élettartamát, információt küldhetnek a csalóknak, és további rosszindulatú szoftvereket telepíthetnek a készülékre – írja a The Sun.

Reklámprogram néven ismertek

Az ESET kiberbiztonsági szakértői 42 hirdető programot tartalmazó alkalmazást találtak, amelyek mindegyike elérhető volt a Google Play Áruházban. Az egyik ilyen applikációt, melyet videók letöltésére terveztek, több mint ötmillió alkalommal töltötték le.

Az ilyen típusú alkalmazások félrevezető módon jelenítik meg a hirdetéseket, ezért reklámprogram néven ismertek. Hasznos applikációnak, vagy játéknak álcázzák magukat, és esetenként tökéletesen működnek. A telefonon azonban még akkor is nehezen bezárható, teljes képernyős hirdetéseket jelenítenek meg, amikor a felhasználó nem nyitja meg az adott szélhámos appot.

Kémprogramokat telepítettek és törlés után is működtek a háttérben

A rosszindulatú applikációk gyakran a háttérben is hirdetéseket jelenítenek meg, amivel lassan lemerítik az akkumulátort, miközben a csalóknak pénzt keresnek. A leleplezett alkalmazások különösen alattomosak voltak, mivel a reklámozáson kívül a felhasználó adatait is továbbították, valamint kémprogramokat és egyéb rosszindulatú szoftvereket telepítettek a készülékre.

A legrosszabb, hogy az alkalmazások gyakran parancsikonként jelentek meg a főképernyőn, így törlésükkor az applikációk a felhasználó tudomása nélkül futottak tovább a háttérben.

A Google eltávolította a jogsértő applikációkat a Play Áruházból, az érintett eszközökről azonban még mindig el kell távolítani őket, ami a Beállítások menüpontban megtehető.

A szélhámos alkalmazások listája:

Video Downloader Master – több mint 5 millió letöltés

Ringtone Maker Pro – több mint 500 ezer letöltés

Insta Downloader – több mint 500 ezer letöltés

Tank 1990 – több mint 500 ezer letöltés

Video Downloader Master Free – több mint 100 ezer letöltés

Tank Battle – több mint 100 ezer letöltés

Basketball Shooter Challenge – több mint 100 ezer letöltés

World Champion 2018 – több mint 100 ezer letöltés

PhotoAlbum – több mint 100 ezer letöltés

FB Video Downloader – több mint 100 ezer letöltés

Social Downloader – több mint 100 ezer letöltés

Hike Hashtags Best Hashtags for IG – több mint 100 ezer letöltés

HeroesJump – több mint 100 ezer letöltés

VilOader Free MP4 Video Downloader – több mint 100 ezer letöltés

Video To MP4 Downloader – több mint 50 ezer letöltés

Puzzle Box Classic Puzzles All in One – több mint 50 ezer letöltés

Downloader Free Video Downloader App – több mint 50 ezer letöltés

DU Recorder for Android – több mint 50 ezer letöltés

All Video Download – több mint 50 ezer letöltés

Top1 Video Downloader – több mint 10 ezer letöltés

Head Soccer 2 – több mint 10 ezer letöltés

Ringtone Maker App 2019 – több mint 10 ezer letöltés

Solucionariodebaldor – több mint 10 ezer letöltés

Bouncing Ball – több mint 10 ezer letöltés

Lite For FB – több mint 10 ezer letöltés

TV N Radio – több mint 10 ezer letöltés

Bouncing Ball – több mint 10 ezer letöltés

Floating Tube By Muicv – több mint 10 ezer letöltés

Spider Solitaire Games – több mint ötezer letöltés

Puzzle Crosssum – több mint ötezer letöltés

Yellow Craft – több mint ötezer letöltés

TVN Group Ankina Reminder Water – több mint ötezer letöltés

Ringtone Maker 2019 – több mint ötezer letöltés

Solucionariodebaldor – több mint ötezer letöltés

Flat Music – több mint ötezer letöltés

Smart Note – több mint ezer letöltés

All Downloader – több mint ezer letöltés

Soccer Card – több mint ezer letöltés

Wismichudosmildiecisiete – több mint ezer letöltés

Basketball Perfect Shot – több mint ezer letöltés

Solitaire Free (Nteam) – több mint száz letöltés

Hiketop Insta Followers – kevesebb mint száz letöltés

A címlapfotó illusztráció.